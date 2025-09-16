La Fiesta del Pimiento llega a esta pedanía entre Vejer y Barbate con buena gastronomía y mucha diversión

Convivencia vecinal, buena gastronomía y mucha diversión es lo que te espera este fin de semana con la celebración de la Fiesta del Pimiento 2025, organizada por la Asociación de Vecinos Aires Nuevos. Será del 19 al 21 de septiembre en la pedanía de El Soto, a medio camino entre Vejer y Barbate.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de tres jornadas inolvidables marcadas por degustaciones gratuitas de pimientos fritos, espectáculos de magia, juegos infantiles, concursos, actuaciones flamencas, bingos con premios, la tradicional carrera de cintas a caballo y el desfile de Miss y Mister Pimiento 2025.

Degustaciones, bingos, concursos y actuaciones

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

21:00 horas: Inauguración.

21:30 a 22:00 horas: Degustación gratuita de pimientos fritos.

23:00 horas: Espectáculo de magia con El Gran Mago Apolo.

00:00 horas: Actuación de DJ Emilio hasta que el cuerpo aguante.

Sábado 20 de septiembre

12:00 horas: Juegos infantiles y piñata (tiro de la cuerda, carrera de cintas en bicicleta y carrera de sacos).

13:00 a 13:30 horas: Degustación de pimientos fritos.

17:00 horas: Bingo gratuito de calentamiento (premio: 5 consumiciones)

18:00 horas: Primer gran bingo con premio de una Smart TV (cartón 5 euros).

19:00 horas: Actuación flamenca con Nela Callado y su grupo.

21:00 horas: Último gran bingo con premio de un bono romántico Spa para dos en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri

00:00 horas: Sesión de DJ hasta que el cuerpo aguante con juegos sorpresa (chupitos, bailes, etc.).

Domingo 21 de septiembre