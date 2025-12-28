El festival más ochentero de la Sierra de Cádiz que podrás vivir este 2026: Mägo de Oz, Medina Azahara y Mojinos Escozíos harán vibrar El Bosque

El Bosque será uno de los epicentros de la música este 2026. Sobre todo durante los meses de febrero y marzo, donde podrás disfrutar de una gran variedad de estilos musicales en este pequeño pueblo de Cádiz. El II Festival de las Flores, con la actuación de Raule, El Duende Callejero y Gonzalo Alhambra, llenarán de buenas energías la plaza de toros de El Bosque el 28 de febrero, pero no serán los únicos.

Le seguirán el 7 de marzo las Guerreras del K-Pop, transportando al público al universo coreano con espectáculo visual y musical sin precedentes. Además, el 14 de marzo llegará el festival más ochentero de la Sierra de Cádiz, con las actuaciones de Mägo de Oz, Medina Azahara y Mojinos Escozíos.

Este festival rockero será uno de los platos fuertes de este 2026 en El Bosque, pues podrás vivir una noche rockera, potente y divertida. Será en la plaza de toros cubierta de El Bosque, que abrirá sus puertas a las 17:00 horas para que disfrutes del ambiente previo al gran espectáculo que comenzará a las 19:00 horas.

La plaza de toros cubierta de El Bosque será el escenario de una noche épica, con tres bandas míticas que marcaron a generaciones enteras: Mägo de Oz, iconos del folk metal y autores de himnos que siguen sonando como el primer día. Medina Azahara, leyendas vivas del rock andaluz que traerán su energía inconfundible y sus clásicos eternos. Mojinos Escozíos, la banda más gamberra, divertida y explosiva del panorama nacional.

Un festival en el que no podrás dejar de cantar, saltar, reír, recordar y disfrutar del mejor ambiente ochentero con un un toque de rock que hará vibrar este pueblo gaditano. Las entradas para disfrutar de este festival tan ochentero las podrás adquirir en padelarcos.com