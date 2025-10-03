La Feria Outlet más esperada de La Janda: grandes descuentos en moda y complementos en el centro de Conil

La plaza de Santa Catalina será el epicentro de grandes ofertas y descuentos exclusivos con motivo de la IV Feria Outlet de Conil de la Frontera, organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil. Tras el éxito de las anteriores ediciones, en las que algunos establecimientos de la localidad exponían sus productos con ofertas y descuentos, regresa este esperado evento comercial.

Así que, si este sábado, 4 de octubre, no tienes planes, podrás dedicar la mañana a recorrer los puestos de los diferentes establecimientos participantes. Este año la Feria de Outlet de Conil contará con 15 establecimientos, de ropa y complementos. A diferencia de otros años, que se hacía en el Mercado de Abastos, este año se celebrará en la céntrica plaza Santa Catalina.

Además de que los comerciantes locales te brinden sus productos con grandes ofertas y exclusivos descuentos, también podrás disfrutar de una jornada amenizada con talleres y juegos infantiles. El horario de esta Feria de Outlet será de 10:30 a 15:00 horas.

Establecimientos participantes