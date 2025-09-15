Espectáculos, recreaciones históricas y muchas actividades para viajar a la época romana de Cádiz

La trimilenaria pondrá en valor su historia y cultura con la segunda edición del programa ‘Cádiz, orgullos@s de nuestra historia'. Tras el éxito de Cádiz Fenicio, este evento propone un apasionante viaje al pasado romano de la ciudad con Cádiz Romana.

Podrás sumergirte en esta apasionante época a través de espectáculos, recreaciones, rutas temáticas, conferencias y actividades divulgativas para todos los públicos. Este evento durará diez días y será desde este viernes 19 al 28 de septiembre, por las calles y plazas de la ciudad gaditana.

La programación, coordinada académicamente por la Universidad de Cádiz y el catedrático de Arqueología Darío Bernal junto al arqueólogo municipal José María Gener, propone una intensa agenda cultural que pone en valor la riqueza patrimonial y arqueológica de la ciudad durante su época romana. La dirección artística recae en el gaditano Juan Sebastián Domínguez, vinculado con anterioridad a proyectos de gran formato como el espectáculo ‘El sueño de Toledo’ en Puy du Fou España.

Durante diez días, las calles y plazas de Cádiz se convertirán en escenarios vivos del pasado, con recreaciones históricas, exposiciones, conferencias, rutas temáticas y espectáculos escénicos que culminarán en dos grandes citas: el acto de inauguración el 19 de septiembre en la Plaza de San Juan de Dios y el espectáculo de clausura el 28 de septiembre en la Plaza de la Constitución, junto a las emblemáticas Puertas de Tierra.

El evento cuenta con el apoyo y patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Universidad de Cádiz y las Fundaciones Cajasol y Caja Rural del Sur, consolidándose como una apuesta colectiva por poner en valor la historia de la ciudad y hacerla accesible a la ciudadanía.

Con esta edición dedicada a la época romana, Cádiz renueva su compromiso con la divulgación histórica y patrimonial, haciendo de su pasado un motor cultural que invita tanto a residentes como a visitantes a redescubrir la ciudad a través del conocimiento, la emoción y la participación.