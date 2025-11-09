Este espectacular vídeo muestra la carretera con más vibra de la costa de Cádiz: parece infinita y está pegada al mar

La provincia de Cádiz tiene rincones que enamoran, sobre todo si están cerquita del mar. Aquellos que padecen talasofilia, o lo que es lo mismo, esa profunda conexión emocional hacia los océanos y mares, saben apreciar cualquier rincón que les lleva a disfrutar de esta pasión. Como si de un balcón se tratara, los acantilados suelen ser el lugar perfecto para contemplar esta belleza, sin embargo, las carreteras de la costa de Cádiz se convierten en un mirador de ensueño.

Hay una carretera especial que se encuentra en la playa de El Palmar. Probablemente sea la que más vibra tenga de la costa de Cádiz, pues parece infinita y divide los chiringuitos de la playa de su paradisíaca playa surfera. En ella no hay prisa, pues quienes circulan por esta carretera, ya sea en bicicleta, camper, skate, moto o coche, lo hacen pausadamente para disfrutar de la sensación de contemplar este espectacular paisaje.

Todas estas sensaciones son las que traslada el vídeo publicado por el creador de contenido José Oyonarte Da Rocha a través de su Facebook. En él se puede apreciar la calma y la buena vibra que aporta este rincón gaditano por el que se circula sin prisas. Una carretera rodeada de una increíble belleza, en un entorno salvaje y con vistas al mar.

La élite surfera de El Palmar

En otoño comienza la temporada fuerte de olas, así que no es de extrañar que en esta carretera también te encuentres a algún que otro surfista dispuesto a surfear las mejores olas de la costa de Cádiz. Durante todo el año se promueve el surf en El Palmar, pero en estos meses este lugar se convierte en el paraíso de los más avanzados en esta práctica, que llegan hasta aquí desde diferentes puntos de España para disfrutar de los mejores swell del Atlántico y con temperatura primaveral.

Tanto es así que, por el Día Mundial del Turismo, la Asociación de Escuelas de Surf Vejer Costa recibió el reconocimiento turístico que pone en valor la promoción de este deporte durante todo el año.