Así es la espectacular casa de Rocío Osorno en El Puerto: “Os hago por fin el 'House Tour' de la casa de la playa”

La diseñadora e influencer sevillana, Rocío Osorno, ya compartió con sus seguidores el pasado mes de noviembre que ya era propietaria de su nueva casa en la playa. Una espectacular y lujosa vivienda que se encuentra en Vistahermosa, un lugar exclusivo de El Puerto de Santa María, a solo unos 200 metros de la playa.

Poco a poco, la influencer ha ido compartiendo con sus seguidores los avances de la decoración de esta segunda residencia, hasta que finalmente ha compartido en sus redes sociales un detallado house tour que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, cabe recordar, que esta promoción de viviendas de nueva construcción está ubicada en una zona residencial compuesta por 104 casas de altos estándares arquitectónicos.

En el vídeo que ha compartido la influencer, que ya cuenta con más de 36.000 likes, Rocío Osorno invita a sus seguidores a entrar con ella virtualmente a la vivienda. La primera estancia es el pasillo de entrada con armarios a un lado y un recibidor metálico. Desde ahí, pasa a la cocina, que prácticamente venía montada al completo, con dos estanterías negras que, aunque no es su estilo habitual, reconoce que le encantan.

El salón, su lugar favorito, luce una mesa de centro de baldosas —pensada en un principio para usar en el exterior— pero que con esta elección cree que acertó de lleno, ya que que aporta un toque original. Además, contrasta con las tonalidades verdes, marrones y neutros “que para mí hacen una combinación de diez, además de ser el tono tendencia me transmite mucha paz”. En el comedor ha puesto una mesa de microcemento frente a un colorido cuadro, junto a un botellero hecho a medida.

En cuanto a la parte exterior, incluye jardín y otra mesa de comedor para ocho personas. Además, ha añadido en la terraza dos tumbonas "muy cómodas". Subiendo a los dormitores, Osorno muestra primero un aseo y, a continuación, dos habitaciones “que por ahora están siendo de visitas” con camas de 90 que pueden unirse para formar una de matrimonio. Las habitaciones también cuentan con escritorios para los niños, báules de lino y textiles en las camas de este mismo tejido. En cuanto a los baños, todos tienen ducha, excepto el del baño lateral que "es el único con bañera". Antes de llegar al dormitorio principal, muestra el pasillo, donde luce "un cuadro de Inés Salinas". Ahora queda conocer cómo son el resto de las estancias en la segunda parte del House Tour que compartirá en estos días en su Instagram.