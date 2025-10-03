Las empinadas cuestas y curvas de este pueblo de Cádiz rugirán con los motores de la prueba automovilística más antigua de la provincia

Los amantes del motor tienen una cita ineludible este fin de semana en uno de los pueblos de Cádiz con más encanto de la provincia. Que Vejer de la Frontera se sitúe en lo más alto de la colina hace que sus carreteras sean empinadas y estén repletas de curvas. Un terreno que se une a la adrenalina de los pilotos que competirán este fin de semana en la prueba automovilística más antigua de la provincia de Cádiz.

La 41ª Subida a Vejer arrancará este viernes, 3 de octubre, y se desarrollará hasta este domingo. Se trata de una prueba clásica del Campeonato de Andalucía de Montaña y que cada año atrae a numerosos visitantes. Además, el enclave donde se encuentra Vejer, en la comarca de La Janda, entre Algeciras y Jerez, hace que esta prueba acapare todas las miradas.

Este año habrá récord de participación y serán 65 turismos, 4 monoplazas y 13 vehículos de car cross, los que recorrerán un trazado con 22 curvas que darán espectáculo y emoción a la subida a Vejer.

Detalles de la 41 Subida a Vejer

La presentación oficial de los pilotos tendrá lugar este viernes, 3 de octubre, a las 20:30 horas, en la avenida de San Miguel. El programa deportivo arrancará con las verificaciones administrativas y técnicas en la mañana del sábado 4 de octubre y en torno a las 12:30 horas se cerrará la carretera de San Miguel al tráfico. Sobre las 12:45 de la tarde será el briefing del director de carrera y a las 13:30 horas dará comienzo la competición. Esta primera fase del sábado estará compuesta por dos mangas de entrenamientos y una manga de carrera, alargándose hasta las 19:00 horas aproximadamente. A continuación, los vehículos irán al parque cerrado, situado en el Parque del Viento.

Ya el domingo, a las 09:00 horas se cerrará de nuevo la carretera al tráfico y a las 10:00 arrancará esta nueva fase de la competición, con una tercera manga de entrenamientos y dos mangas de carrera que llevarán la prueba al filo de las 14:00 horas, para celebrarse una hora después el acto de entrega de premios.