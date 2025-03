Despide el mes de marzo con el show de Manolo Morera en este pueblo de Cádiz

Al mal tiempo, buena cara. Así que para compensar estas semanas de lluvia en Cádiz te proponemos un plan divertido en Villamartín. Este pueblo de la Sierra de Cádiz acogerá el próximo 30 de marzo,a las 18:00 horas, el nuevo espectáculo del humorista gaditano Manolo Morera, en el Teatro Municipal Manuel Fraile.

'No me enfado, pero me da coraje' es el nuevo monólogo con el que el monologuista gaditano está cosechando éxitos este 2025. Manolo Morera comenzó a ser conocido gracias al Carnaval de Cádiz, arrasando en la modalidad de cuartetos del COAC año tras año. Su don de palabra, su ingenio e interpretación, hacen de sus monólogos un show que no te dejará indiferente.

El humorista no es la primera vez que visitará Villamartín. Estos últimos años, han sido varios los espectáculos que ha ofrecido en este pueblo de la Sierra de Cádiz. Algunos como "Me reí, león (El musimal)" o “La vida es un cachondeo”; y, ahora, este 2025, el público podrá volver a disfrutar de una tarde divertida y llena de risas con el nuevo monólogo de Morera que llega cargado de humor. Gracias a su rapidez mental y la capacidad de improvisación en el escenario, el humorista gaditano sorprende en cada una de sus actuaciones.

Este espectáculo, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Villamartín, tendrá lugar el domingo 30 de marzo, a las 18:00 h. La venta de entradas están disponibles online y también físicamente en la Oficina de Turismo, sita en plaza del Ayuntamiento.