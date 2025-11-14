El curioso significado del nombre del río que fue el arquitecto de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España

Perderse por las cuevas y calles de Setenil de las Bodegas es una experiencia que no podrás olvidar nunca. Este pueblo blanco de Cádiz está certificado como uno de los más bonitos de España y razones no le falta para ello. Si lo has visitado habrás podido comprobar que el elemento que caracteriza a este bello pueblo gaditano es su entramado urbano, pues este caserío blanco está incrustado, literalmente, en el cañón del río Guadalporcún.

Muchos se preguntan cómo apareció esta gran piedra que ha tallado al pueblo, y es que el verdadero arquitecto de Setenil de las Bodegas fue este río debido a la erosión que dejó el cauce del agua. Tras este fenómeno de la naturaleza, fueron formándose las casas cuevas e incluso las cornisas rocosas envuelven los materiales de las casas pintadas con cal.

Ahora que ya sabes que el arquitecto de Setenil de las Bodegas fue el río Guadalporcún, nos preguntamos por el significado de su nombre. Según explica la Red de Caminos Naturales en su web “el nombre del río Guadalporcún, deriva de la unión de dos palabras, la primera del árabe, wad que significa valle o río y la segunda del latín, porcum, “río de los cerdos”. Si los árabes denominaron así al río es porque habría abundancia de cerdos o jabalíes hozando en los terrenos adyacentes”.

Una de las calles más fotografiadas del pueblo / Roberto Ruiz

Un río que desemboca en el Guadalete

Siguiendo con las informaciones de la Red de Caminos Naturales, el río Guadalporcún tiene su origen en la Sierra Norte de la provincia de Cádiz, dentro del término municipal de Alcalá del Valle, y desemboca en el río Guadalete, cerca de la localidad de Puerto Serrano. Al no estar regulado por embalses ni presas, conserva un régimen de caudal natural. En su tramo medio, el valle se ensancha entre suaves colinas arcillosas y crestas calizas que sobresalen del relieve. Los suelos, con alto contenido en carbonatos y textura algo pesada, favorecen el crecimiento del mimbre rojo (Salix purpurea), que tiñe el paisaje con tonos rojizos durante el invierno.

En esta zona, el valle presenta una clara orientación hacia el aprovechamiento ganadero y cinegético. Las zonas de vega se destinan principalmente a los cultivos de siega para el ganado, mientras que las laderas acogen dehesas y monte mediterráneo. La caza menor, especialmente de zorzales y perdices, es la más común, aunque también se pueden encontrar jabalíes y alguna cabra montés en los riscos de Zaframagón.