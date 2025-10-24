Así se conmemora el aniversario de la conquista de Zahara a manos cristianas: un concurso gastronómico repleto de tradición y mucho más

Zahara de la Sierra vivirá este fin de semana su recreación histórica XI Toma de la Villa con un amplio programa de actividades entre las que destacan desfiles, un mercado medieval y danzas cristianas, entre otras. Así, del 24 al 26 de octubre, este pueblo de Cádiz, considerado el Más Bonito de España, regresará a la Edad Media dejando un ambiente increíble por sus pintorescas calles.

Una vez pasado el fin de semana, este martes, 28 de octubre, Zahara de la Sierra volverá a estar de celebración. En esta ocasión, será con motivo del Día de los Patronos San Simón y San Judas, que contará con una programación de actividades para que disfrutes de este tradicional festejo. Con esta festividad se conmemora el aniversario de la conquista definitiva de Zahara a manos cristianas, ocurrida en 1483.

Día de los Patronos Zahara

11:00 horas. Traslado procesional del Pendón de la Villa, solemne misa oficiada en la parroquia Santa María de la Mesa.

12:00 horas. Pregón a cargo de José Ruiz Cabezas.

12:30 horas. Premios Villa de Zahara : Luis Cobos Rodríguez (Premio Especial Villa de Zahara), Vicente Barrera González (Premio Villa de Zahara a la participación Activa en Carnavales), Francisco Millán Ruiz (Premio Villa de Zahara al Gesto Solidario), Jesús Cañas Carrillo (Premio Villa de Zahara a la Promoción de Zahara) y Ana Belén Ruiz Millán (Premio Villa de Zahara a la Creatividad).

13:30 horas. Venencia de vinos.

14:00 horas. Concurso gastronómico organizado por el Ayuntamiento, Mayores Activ@s, Asociación de la Toma de la Villa de Zahara y Punto Vuela. Programa y Bases aparte.

14:30 horas. Comida popular en la plaza del Rey, por la Sociedad de Gaza 'La Cabaña del Alto Guadalete'.

15:00 horas. Actuación 'Los Calentitos'.

