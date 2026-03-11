Un concurso de poesías dedicado a uno de los pueblos blancos de Cádiz y a su producto más representativo: el espárrago

Una de las citas gastronómicas más esperadas de la Sierra de Cádiz es la Feria del Espárrago de Alcalá del Valle. Este pueblo blanco de Cádiz pondrá en valor su producto estrella: el espárrago verde alcalareño; y lo hará el próximo mes de abril, los días 10, 11 y 12.

Durante tres días vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente único, con un programa de actividades que incluirá degustaciones gratuitas de este producto típico de Alcalá, catas, actuaciones musicales, actividades deportivas y jornadas de formación. Además, el Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha dado a conocer que habrá un concurso de poesías con motivo de la XII Feria del Espárrago, así que ¿por qué no dejas volar tu imaginación?

Este concurso de poesía estará dedicado a Alcalá del Valle y a su producto más representativo: el espárrago. De hecho, el poema, cuya extensión máxima será de una página A4, deberá tratar sobre este pueblo gaditano y el espárrago, destacando su identidad, tradiciones y cultura. El plazo de entrega de la obra literaria será hasta el 8 de abril a las 15:00 horas, en el Ayuntamiento de Alcalá del Valle.

Participantes y categorías

Podrán participar todas las personas que lo deseen, estableciéndose las siguientes categorías por edad:

Infantil: de 7 a 12 años (inclusive)

Juvenil: de 13 a 17 años (inclusive)

Adultos: a partir de 18 años

Plazo de entrega, exposición y premio

Tal y como mencionábamos anteriormente, el poema no podrá superar una carilla de un folio tamaño A4. En este folio, el poema deberá ir firmado únicamente con un seudónimo (no deberá aparecer el nombre real del autor), aunque el mismo poema deberá entregarse con el nombre completo del autor, dentro de un sobre cerrado.

Todos los poemas presentados serán expuestos durante la celebración de la XII Feria del Espárrago. El fallo del jurado tendrá lugar el domingo, 12 de abril, a las 18:00 horas, en el stand del Ayuntamiento, y se elegirá un poema ganador en cada una de las tres categorías. El ganador de cada categoría recibirá como premio un lote de productos alcalareños.