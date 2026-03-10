Un plan diferente de Cuaresma en la Sierra de Cádiz: Alcalá del Valle recreará la Pasión de Cristo este fin de semana

Imagen de archivo de una las escenas representadas de La Pasión de Cristo de Alcalá del Valle

Lo que nació como una fiesta peculiar se ha convertido en un referente de la Cuaresma de la Sierra de Cádiz. Un año más, un centenar de vecinos de Alcalá del Valle se preparan para convertirse, por unos días, en María, José, Poncio Pilatos, Herodes y demás personajes de la historia y la tradición que acompañaron, de una forma u otra, a Jesucristo.

La Pasión de Cristo celebrará su decimoquinta representación este fin de semana, los días 13, 14 y 15 de marzo. De manera que, durante este fin de semana, Alcalá del Valle volverá a emocionarse con esta representación en vivo, mezclando fe, tradición y sentimiento que cada año reúne a vecinos y visitantes.

Esta joya teatral, organizada por la Asociación local Hosanna y en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, la podrás encontrar en este pueblo de Cádiz, invitando a todos a disfrutar de los cinco actos que recrearán los diferentes pasajes bíblicos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

Actos de la Pasión de Cristo

Durante los tres días de recreación se representarán un total de 25 escenas en 5 actos, con los momentos más importantes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El primer acto será en la plaza del Ayuntamiento, el 13 de marzo, a las 18:00 horas. Es la llamada Introducción: El ciego de Jericó, Jesús y los niños, Jesús y la Samaritana, El Sermón de la Montaña, Entrada de Jesús en Jerusalén, El perdón de la adúltera, La Resurrección de Lázaro y El Sanedrín I son los pasajes de la Biblia que se representan.

En el segundo acto, también este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas, se recrean la Santa Cena, la Oración en Getsemaní, el Prendimiento de Jesús y El Sanedrín II.

Al día siguiente, a la misma hora, tendrán lugar los actos tercero y cuarto en el Recinto Ferial. Se representan Jesús ante Pilatos I y II, Jesús ante Herodes, Coronación y Ecce Homo, Camino del Calvario, Crucifixión y muerte de Jesús, La Lanzada, Descendimiento y Piedad y Santo Entierro.

El quinto y último acto se desarrolla en el Convento de Caños Santos, a partir de las 13:00 horas. Los actores y actrices interpretan la Resurrección, Camino de Emaús, La Misión de Los Apóstoles y la Ascensión de Jesús a los Cielos.