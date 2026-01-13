Cinco áticos en venta en Cádiz para que comiences una nueva vida este 2026: están en el casco histórico y sus terrazas tienen unas vistas de lujo

Vistas desde la terraza con piscina de uno de los áticos en venta en Cádiz

Si estás pensando en dar un cambio radical a tu vida, Cádiz es tu ciudad. La trimilenaria es el lugar perfecto para comenzar una nueva vida junto al mar, dejándote llevar por su cultura e historia a lo largo de los años. Sus históricas calles del casco antiguo esconden joyas, y no solo en forma de monumentos o restos arqueológicos, también en viviendas exclusivas.

Una de las peculiaridades que tiene Cádiz son sus torres miradores, contabilizándose en la actualidad 126. Estos edificios de planta cuadrada de uno o dos pisos hicieron mundialmente famosa a Cádiz, ya que desde estos puntos altos de la ciudad se divisaban los viajeros que llegaban por mar. Desde antaño, estas torres miradores conforman uno de los elementos más característicos de la arquitectura gaditana, algunas usadas como vivienda de uso particular y otras como hoteles.

Quizás vivir en una torre mirador pueda ser más complicado, aunque no imposible, pero si algo se les puede parecer son los áticos que se esconden por su casco histórico. En Idealista hemos seleccionado cinco áticos que están actualmente a la venta en Cádiz, que reúnen grandes atractivos y que pueden ser el punto de partida para comenzar una vida este 2026. Eso sí, no todos están al alcance económico de cualquiera.

Ático en calle San Rafael, 49

Este ático, situado a dos minutos de La Caleta, cuenta con una terraza privada de 62 m², una de las mayores de toda la zona, con vistas al mar y orientación privilegiada, y una segunda terraza privada de 40 m². Un refugio de calma y luz en el barrio más auténtico de la ciudad. Explican en Idealista que “el edificio, proyectado en 2014 por el prestigioso arquitecto Gumersindo Fernández, combina estética gaditana tradicional con materiales contemporáneos. Esta vivienda ocupa en exclusiva la tercera planta de su escalera, garantizando privacidad absoluta y silencio. En el frontal está el Hospital Mora, edificio histórico de 1903, actualmente sede de la Universidad de Cádiz. Las clases de este lado solo se utilizan por las tardes, lo cual permite una privacidad extra a nuestra terraza.

Vistas desde la terraza del ático frente a la Caleta / Idealista

La casa tiene 39 m² útiles (46,26 m² construidos, 54,41 m² con comunes) perfectamente distribuidos en salón-cocina, dormitorio amplio, baño completo y todas las estancias exteriores y soleadas”. Además de su espectacular terraza con vistas al mar, también incluye un práctico trastero. El precio de este ático es de 340.000 euros e incluye todos los electrodomésticos.

Dúplex junto a la plaza de Candelaria

Se trata de una torre mirador con tres terrazas privadas en el casco antiguo de Cádiz, desde donde podrás contemplar unas vistas únicas de la Tacita de Plata. Cada una de ellas tiene una altura distinta, siendo la más alta una séptima planta, y con distintas orientaciones. Se detalla que “la calidad de los materiales te impresionará”, pues cuenta con “vigas vistas de madera, un precioso suelo hidráulico y un respeto por la pintura exterior de la torre magnífico”. El precio es de 390.000 euros y la vivienda cuenta con 142 m² construidos, dos habitaciones, tres baños y terraza.

Terraza de la torre mirador de Cádiz en venta / Idealista

Ático en calle Cristóbal Colón

Si lo que buscas es un ático que conquiste tu corazón al instante, este ubicado junto a la emblemática calle San Francisco, a un paso de la Catedral de Cádiz, te conquistará. Está situado en una ubicación privilegiada y cuenta con una gran terraza privada de casi 70 m². Sobre ella destacan “su forma de L”, desde donde “se disfrutan vistas abiertas al mar por un lado y a las torres de la Catedral por el otro”. Actualmente la vivienda se utiliza como un estudio de pintura e incluye un hall de entrada, salón, cocina independiente, un dormitorio y un baño. El edificio tiene un ascensor hasta la cuarta planta y existe la posibilidad de llevarlo hasta la quinta. El precio es de 429.00 euros.

Vistas de la Catedral de Cádiz desde la terraza / Idealista

Ático en plaza España, 12

GILMAR ofrece viviendas de obra nueva en una casa palacio del siglo XVIII rehabilitada en la plaza de España. Unas viviendas que cuentan con detalles de alta calidad como cocinas amuebladas de Porcelanosa, electrodomésticos BOSH o persianas motorizadas, entre otras características. Tiene 74 m² construidos y cuenta con una habitación y un baño. Está situado en una cuarta planta exterior con ascensor y su precio es de 525.000 euros.

Vistas a Plaza España, el puerto de Cádiz y el puente de La Pepa / Idealista

Ático en calle José Cubiles, 40

Esta promoción exclusiva, de 18 viviendas, con solárium, piscina y amplias zonas comunes se encuentran en el corazón del barrio de La Viña. El edificio destaca por su diseño arquitectónico muy cuidado, que combina estética contemporánea, funcionalidad y materiales de alta calidad. Pensado para disfrutar tanto dentro como fuera de casa, ofrece zonas comunes excepcionales, entre las que destacan: Solárium panorámico, perfecto para relajarse al sol, piscina comunitaria para refrescarse y desconectar y patios y áreas de descanso, ideales para disfrutar del clima gaditano. La vivienda tiene 85 m² construidos, 55 m² útiles, dos habitaciones, un baño, piscina y está situada en una segunda planta exterior con ascensor. El precio es de 358.000 euros.