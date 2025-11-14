Las carreteras de este pueblo blanco de Cádiz vivirán emociones fuertes sobre el asfalto con esta prueba automovilística

La provincia de Cádiz es una de las más punteras a la hora de acoger pruebas automovilísticas por sus carreteras. Cada año, municipios como Vejer, Zahara de la Sierra o Ubrique, entre otros, acogen eventos de estas características para atraer a los amantes del motor.

En esta ocasión, será en uno de los pueblos blancos de Cádiz certificado como más bonito de España. La quinta Cronometrada de Zahara de la Sierra atraerá a pilotos y aficionados al automovilismo de montaña los días 22 y 23 de noviembre, generando un ambiente increíble en el municipio.

Una cita llena de “alicientes” que se ha consolidado en el calendario de carreras que se disputan en la provincia. Un año más, la Diputación respalda a Escudería Sur y al Ayuntamiento de Zahara en la organización de este acontecimiento, que atrae a multitud de visitantes a este enclave serrano. Además, hay gran expectación por esta prueba porque la competición de este año supone la penúltima del Circuito Provincial y la última puntuable del Campeonato de Andalucía de Cronometradas.

Detalles de la Cronometrada de Zahara

La principal novedad de esta edición radica en el recorrido, pues la competición transcurrirá sobre un trazado de 1,2 kilómetros sobre la CA-9104, con salida en la avenida Andalucía y meta en la calle Nueva.

El próximo sábado, 22 de noviembre, a las 13:00 horas, comenzará la Cronometrada de Zahara, con la primera salida de las tres mangas oficiales. La CA-9104 y la calle Nueva permanecerán cerradas al tráfico desde las 11:30 horas hasta el final de las carreras. Tras la publicación de resultados, se celebrará una entrega de premios. El domingo, el cierre de carretera será a las 9:15 horas. Las tres mangas oficiales se disputarán a partir de las 11.00 horas, aproximadamente. Finalizada la competición, se producirá una nueva entrega de premios. El plazo de inscripciones está abierto hasta el lunes 17.