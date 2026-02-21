Qué hacer en Cádiz este segundo fin de semana: Carrusel de coros por La Viña y Mentidero, conciertos, la Quema de la Bruja Piti y mucho más
La ciudad gaditana vivirá su segundo fin de semana de Carnaval con numerosos actos y actuaciones carnavalescas en la calle
La ciudad gaditana afronta el segundo fin de semana con ganas de seguir disfrutando del carnaval, la gastronomía local y del mejor ambiente del casco histórico. Las plazas de la ciudad abren sus brazos para acoger a miles de visitantes dispuestos a llenar de color, alegría y humor cada uno de sus rincones.
El barrio de La Viña, Mentidero, la plaza Mina, la plaza de las Flores, El Pópulo y la plaza de la Catedral vibran más que nunca con los diferentes actos de la programación del Carnaval de Cádiz. Este sábado y domingo, prepárate para todos los actos que podrás disfrutar en el casco histórico gaditano, así como recorrer los bares y restaurantes de Cádiz. Además, en la plaza San Antonio actuarán Vera Fauna, Lori Meyers y Luli Pampín. Toma nota de todo para no perderte nada hasta la Quema de la Bruja Piti en Puertas de Tierra con su espectáculo de luces, fuego y música.
Programación fin de semana Cádiz
SÁBADO 21 DE FEBRERO
- 12:00 h. Final del Concurso de Tanguillos.
- 12:30 h. y 14:15 h. “Del Carnaval de Cádiz y sus vinos” Cata cultural. Con visita guiada + música (2 sesiones). En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).
- 13:00 h. Carrusel de coros por La Viña y Mentidero. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: Las Gladitanas; ADN; Los Matarratas; A pico y pala; Los Caletarios; La Carnicería; La Viña del Mar; El Sindicato; Los Gipsy Kay. Lugar: La Viña (circuito: Calle de la Palma → Cristo de la Misericordia → Corralón de los Carros → San Félix). A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: La Marinera; ¡Que pechá de paja!; Las Mil Maravillas; La Perla de Cádiz; La Ciudad Perfecta; Tu Muralla; Al Garete; Dame Veneno; Los Mentirosos. Lugar: Plaza del Mentidero. A partir de las 13:00 h. Carrusel 3 de coros: La Esencia; El Reino de los Cielos; Café Puerto América. Lugar: Plaza de Candelaria.
- 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea (Palillero, Candelaria y San Juan de Dios).
- 18:00 h. Cabalgata del Humor por el centro de Cádiz.
- 20:00 h. CONCIERTO DE LA CAMERATA L’ISTESSO TEMPO DE CÁDIZ. “Cien años de Carnaval” Dirigido por José Luis López Aranda. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).
- 21:00 h. Conciertos en San Antonio: Vera Fauna y Lori Meyers.
- 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil en plaza de San Antonio: Carnavalati infantiliti con karaoke, talleres y la oca carnavalera.
DOMINGO 22 DE FEBRERO
- 12:00 h. Concierto de Luli Pampín en San Antonio.
- 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Casa del Carnaval, Academia de pequeños carnavaleros, Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio.
- 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Gran Piñata del Carnaval y Parque Mágico de la Fantasía en plaza Ana Orantes.
- 13:00 h. “CHIRIMURGA” Taller de batería para murga uruguaya. Impartido por Jonás de León. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).
- Carruseles de coros y Dos palos al botellón con cuartetos en la Catedral a partir de las 13:00 h. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: La Carnicería; Café Puerto América; Dame Veneno; ¡Que pechá de paja!; Los Mentirosos; La Marinera; La Ciudad perfecta; El Sindicato; Tu Muralla; Los Caletarios; Los Gipsy Kay; El Reino de los Cielos; Las Gladitanas; Al Garete. Lugar: Plaza de Abastos / Mercado Central (rodeando la plaza). A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: A pico y pala; Tu Muralla; Los Matarratas; Las Mil Maravillas. Lugar: Plaza de Mina.
- 20:00 h. Quema de la Bruja Piti en Puerta de Tierra, clausurando la fiesta.
