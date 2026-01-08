Un Bistró francés muy gaditano con vistas al mar: el restaurante más "villano" de Cádiz que ha sido uno de los mejores del 2025 y un imprescindible este 2026

Como viene siendo tradición, El Comidista lanzó su ranking de bares, pizzerías, restaurantes, tabernas o mercados donde se ha comido bien este 2025; y, ¿por qué no? También donde poder repetir este 2026. Los colaboradores, periodistas y expertos gastronómicos han querido destacar aquellos lugares donde los platos dejaron huella y, de entre todos ellos, hay especial mención a un restaurante de Cádiz.

En esta selección nacional cabe destacar la mención de Villanos Bistró Canalla, del que dicen lo siguiente: “En Cádiz, Helen Santiago le ha puesto alcachofa comidista a este restaurante porque “versiona platos clásicos de la zona con un punto súper moderno”. “Flipé con el brioche de atún rojo con huevo de codorniz, pero mis amigos aún sueñan con el sandwich de lomo en manteca con virutas de Payoyo. Suena bien y sabe mejor”.

El restaurante más villano de Cádiz

Este proyecto personal de Juan Pedro Medina es un restaurante situado en el paseo marítimo de Cádiz que cuenta con unas vistas increíbles al mar. Su carta destaca por su carácter “multicultural y viajera”, como aseguran en su web; y que, además, tiene toques de la cocina internacional adaptada al producto fresco local. Una carta que no deja indiferente a todo aquel que lo visita y con la que podrás hacer un viaje canalla a través de los sentidos.

Este restaurante gaditano está inspirado en un Bistró francés y cuenta con un salón con capacidad para más de 200 comensales. Su lado multicultural e innovador sorprende al comensal, pudiendo hacer un viaje gastronómico por el tapeo típico de Cádiz, arroces, platos de la mar, la tierra o lo más fresco de la huerta y del mar. Todo ello acompañado de los vinos de su bodega.