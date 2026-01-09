Estos son los bares de Chipiona que participan en la Ruta de la Galera y el Mosto durante el fin de semana
La localidad costera celebrará la primera de las citas gastronómicas de este 2026 desde este viernes hasta el domingo
Por si estas navidades te has quedado con ganas de comer más marisco, en Chipiona podrás ponerte las botas hasta este domingo, 11 de enero. La VI edición de la Ruta de la Galera y el Mosto arranca este viernes, 9 de enero, con la participación de un total de 40 establecimientos de la localidad.
Estos dos singulares productos de la localidad serán los protagonistas durante este fin de semana en Chipiona. Este pequeño pueblo costero de Cádiz se prepara para vivir una de sus fiestas gastronómicas por excelencia, la primera en la provincia gaditana de este 2026.
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona, ha distribuido un cartel anunciador de esta ruta con un QR a través del que se puede conocer la ubicación en el mapa de la localidad de cada uno de los establecimientos participantes.
Listado de bares y tabernas participantes
- Bar La Ika
- Taberna Chispín
- Bar Los Gallos
- Abacería El Bodegón
- Bar Hermanos Gómez
- Bar El Potalazo
- Tapería Snoopy
- Bar Paquito
- Bodeguita El Castillito
- Bar Rincón de Jabugo
- Bar Cafetería El Lazo
- Bodeguita El Rincón
- Bar Casa Charo
- Gastro Bar El Camarote de Regla
- Bar Restaurante El Faro
- Restaurante Ocho Patas
- Bodegón El Purga
- Bar-Playa Casa Augusto
- Restaurante Derby
- Bar Pide y Come
- Bar Rubio Marcario
- Peña Cadista Manuel Vizcaíno
- Cervecería Pío XII
- Bar El Chico
- Ultramarinos Marcelo
- Taberna Proamar
- Bar Humo
- Bar Villablanca
- Bar Las Dos Rejas
- Tabanco Sin Bulli
- Chiringuito La Marota
- Casa Miranda
