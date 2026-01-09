Estos son los bares de Chipiona que participan en la Ruta de la Galera y el Mosto durante el fin de semana

Por si estas navidades te has quedado con ganas de comer más marisco, en Chipiona podrás ponerte las botas hasta este domingo, 11 de enero. La VI edición de la Ruta de la Galera y el Mosto arranca este viernes, 9 de enero, con la participación de un total de 40 establecimientos de la localidad.

Estos dos singulares productos de la localidad serán los protagonistas durante este fin de semana en Chipiona. Este pequeño pueblo costero de Cádiz se prepara para vivir una de sus fiestas gastronómicas por excelencia, la primera en la provincia gaditana de este 2026.

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona, ha distribuido un cartel anunciador de esta ruta con un QR a través del que se puede conocer la ubicación en el mapa de la localidad de cada uno de los establecimientos participantes.

Listado de bares y tabernas participantes