Aventura, naturaleza y diversión en el lago de este pueblo de Cádiz: kayak, windsurf, paddle surf y mucho más este fin de semana
El lago de Arcos celebra el fin de semana del turismo con numerosas actividades a precio reducido
‘The Burger Games’: las mejores hamburguesas llegan a este pueblo de la sierra de Cádiz
El lago de Arcos de la Frontera es un paraíso de los deportes náuticos para aquellos que buscan aventuras y diversión en un enclave diferente. Cada vez son más quienes se animan a practicar las actividades que aquí se realizan, pues además de la calma de sus aguas, el paisaje que lo rodea embellece aún más la práctica deportiva.
Aquí podrás disfrutar del turismo activo durante todo el año, pero en esta ocasión se celebra el Fin de Semana del Turismo. De manera que, en el Lago de Arcos, podrás disfrutar de aventura, relax, naturaleza y diversión practicando las actividades náuticas que aquí se practican.
Kayak, paddle surf, cata a bordo, paseo en el Mississippi 2.0, Vela, Windsurf, Gymkana del patrimonio, paseo a caballo por la finca, windfoil y muchas más experiencias para reconectar con lo que más importa: vivir el momento. Las actividades se desarrollarán este viernes, 10 de octubre, sábado 11 y domingo 12. Para reservar plaza en las actividades podrás hacerlo a través de los teléfonos: 656 524 417 / 655465158 / 623 471 802.
Actividades en el Lago de Arcos
- Viernes 10 de octubre a las 19:30 horas. Paseo en barco con cata de vinos. Experiencia exclusiva en el Mississippi 2.0 al atardecer; cata guiada por el enólogo de Huerta de Albalá. Punto de encuentro: Centro Náutico Lago de Arcos. Precio reducido por semana del turismo.
- Sábado 11 de octubre a las 11:00 horas. Bautizo Náutico Exprés: kayak y paddle surf. Mini sesiones para disfrutar del lago y conocer el embalse de manera divertida y accesible. Punto de encuentro: Centro náutico Lago de Arcos. Precio reducido por semana del Turismo.
- Domingo 12 de octubre a las 10:00 horas. Paseo a caballo por la finca. Recorrido guiado por la finca en caballo. Experiencia segura y adaptada a todos los niveles. Punto de encuentro: Centro Hípico Las Nieves. Precio reducido por semana del Turismo.
- Domingo 12 de octubre a las 11:00 horas. Gymkana del patrimonio. Juego de orientación por equipos en el entorno del centro náutico: deporte, cultura y naturaleza. Punto de encuentro: plaza de los panderetos. Precio reducido por semana del turismo.
- Domingo 12 de octubre a las 17:00 horas. Bautismo de viento: vela, windsurf y windfoil. Navegación en el barco escuela y práctica guiada de deportes de viento en el embalse. Punto de encuentro: Centro náutico Lago de Arcos. Precio reducido por semana del turismo.
- Domingo 12 de octubre a las 18:30 horas. Paseo en barco Mississippi 2.0 al atardecer. Cierre de las jornadas con esta experiencia única. Punto de encuentro: Centro Náutico Lago de Arcos. Precio reducido por semana del turismo.
También te puede interesar