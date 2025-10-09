Aventura, naturaleza y diversión en el lago de este pueblo de Cádiz: kayak, windsurf, paddle surf y mucho más este fin de semana

El lago de Arcos de la Frontera es un paraíso de los deportes náuticos para aquellos que buscan aventuras y diversión en un enclave diferente. Cada vez son más quienes se animan a practicar las actividades que aquí se realizan, pues además de la calma de sus aguas, el paisaje que lo rodea embellece aún más la práctica deportiva.

Aquí podrás disfrutar del turismo activo durante todo el año, pero en esta ocasión se celebra el Fin de Semana del Turismo. De manera que, en el Lago de Arcos, podrás disfrutar de aventura, relax, naturaleza y diversión practicando las actividades náuticas que aquí se practican.

Kayak, paddle surf, cata a bordo, paseo en el Mississippi 2.0, Vela, Windsurf, Gymkana del patrimonio, paseo a caballo por la finca, windfoil y muchas más experiencias para reconectar con lo que más importa: vivir el momento. Las actividades se desarrollarán este viernes, 10 de octubre, sábado 11 y domingo 12. Para reservar plaza en las actividades podrás hacerlo a través de los teléfonos: 656 524 417 / 655465158 / 623 471 802.

Actividades en el Lago de Arcos