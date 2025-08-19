Adri, una turista sobre el mercadillo de los martes en El Puerto: “Lo único importante es no desesperarse porque hay muchísima gente”
Este mercadillo se instala los martes durante todo el año y aquí podrás encontrar ropa, accesorios y demás artículos a buen precio
Si algo comparten Chiclana y El Puerto de Santa María es que ambos municipios instalan sus mercadillos los martes. Así que, si estás en alguna de estas localidades, o alrededores, no dudes en acercarte para hacer tus compras a buen precio. Eso sí, ve temprano en la mañana para evitar el calor intenso de agosto.
El mercadillo de los martes en El Puerto de Santa María tiene un horario de 09:00 a 14:00 horas, y se celebra todos los martes del año, excepto los festivos. Según indica el Ayuntamiento de El Puerto, a través de su web, este mercadillo se ubica en El Juncal y dispone de casi 190 puestos.
A través de un vídeo de Tiktok, Adri, una creadora de contenido que veranea en la costa gaditana, ha compartido con sus seguidores la experiencia. “El plan inicial era buscar telas, pero por supuesto pecamos en otras cosas”, asegura mientras recorre los diferentes puestos y muestra los artículos que va encontrando a su paso.
La joven continúa explicando que “si buscas zapatillas o pareos bonitos a buen precio este es tu sitio. Abanicos, cestitas, blusones...”. Aunque ahora en agosto “lo único importante es no desesperarse porque hay muchísima gente y hace mucho calor”, concluye Adri.
