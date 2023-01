Vive la víspera de Reyes con la tradición más ruidosa y curiosa de la provincia de Cádiz

Historia del arrastre de latas

Hay varias leyendas que dan forma a esta bonita tradición. Una de ellas se basa en que los niños quieren llamar la atención de los Reyes Magos para que no se despisten con la niebla que provoca todos los años el gigante Botafuegos, a quien no le gustaba que los niños recibiesen regalos y creaba una hoguera para extraviarlos. Otra de las leyendas se refiere a que durante un año de pobreza los niños se quedaron sin regalos y los padres les dijeron que los Reyes Magos se olvidaron de parar en la ciudad, así que para que no volviera a pasar harían ruidos con latas para llamar su atención. Mientras que la otra leyenda narra la historia de que antiguamente los niños algecireños arrastraban sus juguetes de hojalata para que los Reyes Magos supieran que ya estaban gastados y así traerles los nuevos.

Sea como sea la leyenda, gracias al arrastre de latas que se hace en víspera de Reyes cada año, los niños y las niñas de Algeciras se van a dormir tranquilos sabiendo que han llamado la atención de Sus Majestades de Oriente y no se olvidarán de pasar por sus casas para traerles sus juguetes.