Vinos, tapas… y motos; así ha sido la visita de Keanu Reeves a Jerez

Keanu Reeves en Jerez, cosas del verano en la provincia de Cádiz. La época estival nos deja visitas ilustres cada año. Famosos buscando sol, playa, relax… o velocidad.

Es el caso de Keanu Reeves. A mediados de semana las redes sociales ardían con la visita inesperado del actor canadiense a Jerez. El galardonado intérprete se encontraba de visita privada en la ciudad para rodar en el Circuito de Jerez con el organizador Motorsport lifestyle, y su presencia, recorriendo el centro histórico, visitando bodegas y comiendo en restaurantes, no dudó en llamar la atención de todos.

This man is a walking style with his hat and his checkered blazer🔥🤠 “Today Keanu Reeves was in Jerez, he went for a walk, had a couple of glasses of Fino, some tapas and he was so happy that the guy stayed. Lots of sherry!!” 🍷🌮📸Thanks to Jose Luis Arroyo de la Peña🙏🏻✨ pic.twitter.com/IQ5b7jNNHI