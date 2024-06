Ruta del Atún en Tarifa, el punto más meridional de Europa donde probar este manjar

Por si no fuera poco haber disfrutado durante todo el mes de mayo del atún rojo de almadraba y de los diferentes actos con motivo de este producto típico de la costa de Cádiz, durante esta semana se podrá disfrutar en Tarifa de la Ruta del Atún. Del 5 al 9 de junio se llevará a cabo el evento gastronómico más popular del sur de Andalucía, donde el público podrá degustar una gran variedad de tapas de atún rojo salvaje del Estrecho de Gibraltar.

Y es que, nunca es suficiente para disfrutar de este manjar del mar. Así que, si no has podido asistir a las rutas del atún de Barbate, Zahara, Conil o Chiclana, durante esta semana podrás hacerlo en el punto más meridional de Europa, Tarifa. Además, no solo podrás degustar esta delicia, también podrás aprovechar tu visita a este municipio costero para enamorarte de sus paradisíacas playas, consideradas las mejores de España y también participar en los eventos deportivos y visitas guiadas programadas.

De esta manera, podrás disfrutar de una Ruta Marinera este jueves de 11:00 a 13:00 horas, que consiste en una visita temática de atún, artes de pesca y puerto pesquero, previa reserva en turismo@aytotarifa.com / 678904046. De la misma manera podrás reservar la visita guiada al Centro de Interpretación de la Isla de Tarifa para el viernes 7 de junio de 10:00 a 11:15 horas o por la tarde, de 19:00 a 20:30 horas, para hacer una visita guiada por el centro histórico de Tarifa. En cuanto al sábado habrá actividades deportivas y el domingo 9 de junio jornada de puertas abiertas y visita guiada al Castillo de Guzmán el Bueno.

En cuanto a la gastronomía, un total de 25 establecimientos participarán en esta décima edición de la Ruta del Atún Rojo de Tarifa, siendo algunos de los participantes El Lola, Casa Babel, Misiana, Damajuanas Tapas del Sur, Restaurante El Faro o Waikiki Tarifa, entre otros. Todos ellos presentarán durante esta semana elaboraciones creativas e innovadoras con el atún rojo como protagonista. ¿Te lo vas a perder?