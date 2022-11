Recorre la provincia de Cádiz con tu mascota

A veces, cuando tienes mascota, viajar puede suponer un problema si no sabes con quién dejarla mientras te ausentas de casa. A eso se le suma la preocupación de cómo estará, si te echará de menos o qué estará haciendo en tu ausencia. Así que si has pensado visitar Cádiz olvídate de sufrir con la separación porque podrás traer a tu mascota y divertiros en los lugares que hemos seleccionado para que disfrutéis de esta aventura y no tenga que quedarse en casa. Ya sea en la Sierra de Cádiz o en la playa, las mascotas son bien recibidas en Cádiz.

Grazalema

Una buena forma de mezclar turismo y naturaleza es visitar el parque natural Sierra de Grazalema. Este pico más alto de la provincia es uno de los pueblos más bonitos de España y no es para menos ya que cada rincón de esta localidad es mágico. Tu mascota se sentirá muy feliz ya que estará rodeada de naturaleza y muchas cuestas. Es interesante visitar la fábrica textil donde realizan las mantas de lana con la lana que producen las ovejas autóctonas. El acceso de mascotas al museo (entrada gratuita) está permitido.

Además, alrededor de la plaza de España se encuentra la parroquia de la Encarnación, la iglesia Nuestra Señora de la Aurora y la torre de la iglesia de San Juan y podrás disfrutar de las fachadas de las iglesias y luego sentarte en alguna de las terrazas para degustar la gastronomía de la Sierra de Cádiz. Por su ubicación, Grazalema cuenta con unas vistas espectaculares desde sus miradores. Puedes combinar esta experiencia con alguna ruta. Desde Cadiz Turismo recomiendan el sendero de Los Charcones, entre otras alternativas, que es un sendero fresquito para las mascotas, que discurre paralelo al nacimiento del río Guadalete por una antigua vía pecuaria hasta el puerto del Boyar.

Zahara de la Sierra

Se trata de uno de los pueblos con más encanto de la Sierra gracias a su paisaje mezclado con el pantano y el castillo situado en la cima. Puedes disfrutar de esta imagen de postal con tu mascota recorriendo el pueblo y subiendo al Castillo. Además, si te gusta practicar actividades náuticas, en el pantano se puede alquilar un kayak y disfrutar de esta aventura con tu mascota si estáis acostumbrados. En general, la Sierra de Cádiz ofrece múltiples opciones para poder disfrutar de tu mascota no solo en estos dos pueblos, también en Ubrique, Algar, Olvera, Benaocaz y El Bosque, entre otros.

Cádiz costa

Dejando atrás la sierra de Cádiz ponemos rumbo a la costa ya que tu mascota disfrutará mucho jugando en la playa. Si visitas Cádiz capital os gustará mucho pasear por el Campo del Sur, el Parque Genovés, el paseo de Santa Bárbara y la Alameda Apodaca. Desde estos enclaves podrás hacerte fotos de estampas gaditanas como el océano Atlántico, la Catedral, la playa de la Caleta, el Castillo de San Sebastián, los baluartes de los Mártires y Candelaria, etc. En la mayoría de las terrazas podréis comer sin problemas y si paseas por las calles del centro histórico recuerda llevar una botella de agua con jabón por si tu perro orina.

San Fernando

Una parada imprescindible es la Punta del Boquerón. Allí encontrarás un camino de tablas de madera sobre las dunas de arena, con la playa de Camposoto a un lado y el caño de Sancti Petri a otro. Intenta ir en horas fresquitas para que a tu mascota no le afecte excesivamente el calor. Por este camino se llega a la que fue la primera playa canina de la provincia, Camposoto. Cuando es temporada alta se habilita un espacio cerrado para que tanto las mascotas como vosotros podáis disfrutar de una jornada de playa sin problemas.

Barbate

Ponemos rumbo a la playa de la Hierbabuena, en Barbate, donde podremos realizar el sendero del Acantilado, del parque natural de La Breña y Marismas de Barbate. Desde aquí podremos realizar el recorrido hasta la Torre del Tajo, datada en el siglo XVI. Desde este punto encontrarás las mejores vistas a la costa gaditana ya que se trata de uno de los acantilados más altos de esta parte del litoral andaluz. En esta zona también se encuentra el palomar más antiguo del mundo, el de la Breña y que recomendamos visitar.

Estas son algunas de las recomendaciones para visitar la provincia con tus mascotas. Recuerda que Cádiz es petfriendly y tu mascota y tú podréis disfrutar de vuestra visita con total tranquilidad y libertad. Anímate y descubre los pueblos de la Sierra y la costa gaditana con tu mejor amigo.