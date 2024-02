Una exposición de Playmobil en San Fernando que cuenta la historia de la Infantería de Marina

Si hay una manera original para contextualizar un acontecimiento o ciertos lugares, que atrae a mayores y a niños, son las exposiciones de Playmobil. Si eres amante de estas figuritas y quieres conocer los 487 años de historia de la Infantería de Marina a través de los clicks, te proponemos visitar esta muestra en el Centro Comercial Bahía Sur que estará disponible hasta este domingo 3 de marzo.

A través de esta peculiar muestra se recoge algunos de los momentos clave de la historia de este cuerpo de la Armada: el más antiguo del mundo, creado en 1537 por el emperador Carlos I. Esta exposición, contextualizada por las figuras de Playmobil, está compuesta por cuatro dioramas de gran dimensión que representan la Batalla de Lepanto y la Batalla de Murrieta, el acto heroico de los soldados Rama y Cancela en Piedra Picada (Cuba) y la recreación de la compañía de escaladores precursora de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE).

El objetivo de esta exposición no es otro que el de acercar a la ciudadanía la historia y la labor diaria que realiza la Infantería de la Armada a un municipio que está muy ligado al Cuerpo de Infantería de Marina. Esto coincide con la celebración del nacimiento de esta Unidad, que cumple 487 años y que supone la más antigua del mundo.

‘487 años de historia de la Infantería de Marina a través de los clicks’ se puede visitar en el local junto a Puerta 2, del Centro Comercial Bahía Sur, hasta este domingo 3 de marzo. Así que si todavía no has visitado esta exposición de dioramas con escenas históricas del Cuerpo de la Armada no te lo pienses más y disfruta de este plan diferente en San Fernando.