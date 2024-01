Llanos del Rabel, un sendero en la Sierra de Cádiz a los pies del pinsapar

Año nuevo, nuevas metas. Con el inicio de un nuevo año son muchos los que realizan una lista de propósitos para cumplirlos poco a poco. Dejar de fumar, apuntarse al gimnasio o ponerse a dieta, suelen ser algunos de los que más se repiten. Hacer deporte se convierte en el objetivo número de la mayoría, así que si eres de los que quiere comenzar el año con buena forma física te proponemos una interesante ruta para este 2024.

La provincia de Cádiz cuenta con espacios naturales fabulosos para perderte en la naturaleza de una forma activa. Ya sea haciendo running, senderismo o ciclismo, cualquier lugar es bueno para conectar con el entorno a la vez que te pones en forma. La Sierra de Cádiz se convierte en una de las favoritas para cumplir con tus propósitos de una rutina saludable, así que si quieres hacer senderismo te proponemos esta interesante ruta.

Se trata del sendero Llanos del Rabel, el cual discurre por el Parque Natural Sierra de Grazalema. Es un trayecto lineal de aproximadamente dos horas, dificultad baja y cuenta con 6,2 km de distancia. Para llegar hasta allí hay que salir de Grazalema y tomar la A-372 hacia Benamahoma dirección CA-9104 hacia el Puerto de las Palomas y comienza en el Puerto de los Acebuches, en la carretera que une Grazalema con Zahara de la Sierra.

Es una ruta que no requiere de un gran esfuerzo por lo que es ideal para hacerlo con niños. Eso sí, deberás saber que necesitarás una autorización especial que podrás pedirla en cvelbosque@reservatuvisita.es o a través del teléfono 956709733. Una vez que consigas el permiso para el día de visita podrás adentrarte en un mágico sendero a través de un camino rodeado por alcornoques centenarios, algarrobos, etc. Entre las especies que habitan en Llanos de Rabel se encuentran los buitres leonados, pinzones, el azor común, etc. Para conocer más información sobre esta interesante ruta podrás consultar este enlace.