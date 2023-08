El Gran Wyoming declara su amor a Cádiz: «En pocos sitios es tan fácil divertirse»

Cádiz está de moda y eso es algo que es indiscutible. Cada vez son más los que eligen esta maravillosa tierra al sur de España para disfrutar de las vacaciones y tomarse unos días de relax. En un recorrido por la provincia gaditana podrás descubrir sus maravillosos pueblos blancos, sus impresionantes playas, sierras y gastronomía para disfrutar al máximo de los atractivos de este mágico lugar.

Cada vez son más los famosos que eligen Cádiz para desconectar del estrés diario. Las redes sociales nos sirven de escaparate para ser testigos de los lugares que visitan los famosos cuando se acercan hasta esta tierra para disfrutar de momentos únicos. Entre los rostros más conocidos que han pasado por Cádiz en las últimas semanas encontramos a Paco León, Anabel Pantoja, Dulceida, etc.

En esta ocasión, uno de los rostros más mediáticos de la televisión de nuestro país, el Gran Wyoming ha elegido la costa de Cádiz para desconectar. El presentador de El Intermedio lleva varios años veraneando en la costa gaditana, en rincones como Zahara de los Atunes o Los Caños de Meca. Esta vez, uno de los chiringuitos de la costa gaditana, ha sido el escenario elegido por el presentador para hablar con el escritor y director de cine David Trueba.

En esta tertulia es donde ha declarado su amor por Cádiz. El cineasta le ha preguntado al humorista: «¿Hay diferencia entre la noche de Madrid y el bar de Cádiz?» experto en ambos ambientes, Wyoming le ha respondido: «La noche de Madrid está muy enfocada a salir de fiesta para pillar. Pero en Cádiz las ganas de cachondeo... en pocos sitios es tan fácil divertirse. Es el medioambiente, el ecosistema de aquí. Es un sitio muy especial, único en el planeta».

El propio Wyoming ha reconocido que él se encuentra dentro de aquellos grupos de turistas que colapsan la costa, aunque es optimista. «No está amenazado, pero vienen hordas tales, en las cuales me incluyo, que el pueblo desaparece. El veraneante viene a buscar la playa y pagan el apartamento con las horas de playa. Yo no la piso salvo cuando voy al chiringuito». El presentador prefiere este tipo de planes ya que ya no se ve tomando el sol en una toalla. «No me veo con triquini. Tengo el culo un poco carpeta y el hilo dental no me sienta bien», bromeaba con Trueba.