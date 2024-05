Así se ve Chiclana desde el espacio en esta espectacular imagen del satélite de Copernicus

El programa Copernicus de la Unión Europea ha ofrecido una espectacular imagen desde el espacio en el que se ve cómo es Chiclana de la Frontera. La imagen, que fue tomada por el satélite Sentinel 2, el pasado 15 de abril, ha sido compartida en el perfil de Copernicus de X (antiguo Twitter).

La descripción de la fotografía reza así: “Chiclana de la Frontera es una ciudad situada al suroeste de España famosa por sus interminables playas atlánticas. El río Iro, que nace en el lago Salado, atraviesa la ciudad y desemboca en la pequeña Bahía de Sancti Petri”.

Tal y como se puede apreciar en esta espectacular imagen, se puede percibir no solo el núcleo urbano de Chiclana, la zona de marismas y campiñas, también el término costero en el que destaca el Castillo de Sancti Petri y el caño que la divide con la punta del Boquerón y San Fernando.

El satélite de Copernicus que ha tomado la fotografía es el Sentinel-2, el cual facilita imágenes ópticas de alta resolución para los servicios terrestres. Proporciona imágenes de la vegetación, el suelo y la cobertura de agua, las vías de navegación interior y las zonas costeras, por ejemplo. El Sentinel-2 también facilita información para los servicios de emergencia. Los satélites gemelos Sentinel-2A y Sentinel-2B se lanzaron el 22 de junio de 2015 y el 7 de marzo de 2017, respectivamente.

En cuanto a Copernicus, es el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, que mira a nuestro planeta y su medio ambiente para el máximo beneficio de toda la ciudadanía europea. Ofrece servicios de información basados en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ (no espaciales).

Chiclana de la Frontera is a city located in southwestern Spain 🇪🇸 which is famous for its endless Atlantic beaches 🏖️The Iro River, which rises in Lago Salado, runs through the city and flows into the small Bay of Sancti Petri⬇️ #Sentinel2 🛰️🇪🇺 image from 15 April pic.twitter.com/alrwLfXFOP