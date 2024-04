Xavi Hernández explica la consecuencia para el Barcelona si no vence al Cádiz CF

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, instó el viernes 12 de abril a sus pupilos a no pensar en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes y a no fallar el sábado contra el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla, porque, en su opinión, de no ganar al cuadro gaditano el clásico del 21 de abril en el Santiago Bernabéu "servirá de poco".

El técnico egarense aseguró, en rueda de prensa, que el duelo que se disputará en el Nuevo Mirandilla ante un rival que está luchando por evitar el descenso es "vital", ya que si el Barça no suma los tres puntos ya no tendrá "casi opciones" de luchar por el título liguero.

"Son tres puntos vitales y es una jornada trascendental. Nos jugamos un título y no creo que tenga que extramotivar a los jugadores", señaló el técnico culé.

En este sentido, negó que el hecho de que el líder, el Real Madrid, juegue antes contra el Mallorca pueda condicionar su alineación, que se hará en base al "cansancio y las molestias" de los futbolistas, aunque confirmó que el brasileño Vitor Roque, suplente en las últimas fechas, "tendrá minutos".

Xavi rebajó la euforia después del triunfo contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (2-3) al recordar que "no hay nada hecho" en la 'Champions'.

"Entiendo la euforia, la ilusión, pero estamos en la misma situación que antes del partido del PSG. Hay que pensar que vamos 1-0 al descanso. Y en Liga tenemos opciones. Pero mejor vivir con euforia e ilusión, que no con pesimismo", agregó.

Preguntado por la metamorfosis de su equipo después de anunciar que dejaba el banquillo azulgrana a final de temporada, el técnico insistió en que "tener fecha de caducidad" ha dado "mucha más tranquilidad" al entorno del club.

En cualquier caso, Xavi dejó claro que los jugadores están trabajando igual que lo hacían hace unos meses: "No ha cambiado nada. El equipo se lo cree, es capaz de hacer grandes partidos y hay que aprovechar esta dinámica positiva".

Dos de los jugadores que salieron reforzados tras el duelo contra el PSG fueron Raphinha y Jules Kounde, a los que Xavi elogió. Sobre el central francés, resaltó que es "uno de los mejores defensas del mundo", mientras que del brasileño recordó que ha regresado en buena forma tras su lesión, algo que para el técnico es "mérito" de los preparadores físicos.

"La preparación física la tenemos porque tenemos tiempo para entrenar. Y corremos más que el PSG, que está entrenado por Luis Enrique. Tiene mucho mérito el trabajo de la preparación física", zanjó.