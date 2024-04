El entrenador del Cádiz CF explica cómo es posible vencer al Barcelona

Si hay alguien que es plenamente consciente de la dificultad que entraña el partido contra el Barcelona ese ese es el entrenador del entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino. Su pasado como futbolista del conjunto azulgrana le permite hablar con conocimiento, aunque por su dilatada experiencia en el balompié sabe que no es imposible que el pequeño se imponga al grande.

En la rueda da prensa que ofreció el viernes 12 de abril, un día antes del encuentro, abrió su intervención con una dosis de realidad: "Sabemos de la dificultad por la capacidad del adversario". Eso sí, sin renunciar a nada. "Ojalá podamos tener un buen día delante de nuestra gente. Hemos trabajado bien y tenemos que dar lo mejor para sacar adelante el partido".

No quiso detenerse en el contexto que rodea al cuadro culé, al que pilla el partido de Liga en medio de la eliminatoria de la 'Champions' ante el PSG. "Ellos están acostumbrados a jugar varias competiciones y tienen plantel más que suficiente. Su situación no nos cambia mucho, hablar del adversario no hace mejor al Cádiz CF. Más que hablar de ellos, se trata de cómo actuemos nosotros".

El técnico se deshizo en elogios dirigidos al Barcelona. "Te desgatan con el dominio del balón, han mejorado en el aspecto defensivo, tiene jugadores con un nivel de efectividad muy alto, parece que no están y de repente en una jugada te cambian un partido. Es un rival muy difícil".

No cree Pellegrino que el Barcelona subestime al Cádiz CF por reservar a muchos futbolistas. "No lo creo así. Cuando juegas en Europa no tienes revancha, priorizar no es subestimar. Ellos quieren recortar puntos y nosotros los queremos para seguir avanzando. Es una gran motivación jugar contra el Barcelona, pero sobre todo seguir creciendo y que la afición viva una fiesta ante uno de los grandes del fútbol español".

El entrenador no descarta un cambio de sistema, aunque como es normal no da la más mínima pista. "Nos hemos planteado varias cosas, ver cómo podemos ser más fuertes para ser competitivos. Pero hay veces que los cambios no son gratuitos. Hay que poner en la balanza lo que hacemos. Lo importante es estar preparados por si hay que cambiar (el sistema)".

El objetivo del míster es que el equipo vaya a más. "Ojalá que en cada partido encontremos motivación para seguir mejorando nuestro nivel. Hicimos un buen primer tiempo ante Celta y Rayo pero no sacamos el resultado adelante (empate en ambos casos. El fútbol premia la efectividad".

El Cádiz CF tiene que bordarlo para tener opciones de éxito frente al Barcelona. "En este tipo de partidos hay que hacer muchas cosas bien", recalcó el inquilino del banquillo cadista mientras dio la receta para poder pelear por los tres puntos: "Necesitamos que el plan salga casi a la perfección, no cometer fallos y tener un porcentaje de efectividad alto".

No dio importancia al hecho de jugar antes o después que sus rivales directos en la zona baja de la tabla. "No sé en qué favorece a nivel futbolístico. Si haces las cosas bien el rival va a sentir la presión, mejorar es la mejor presión para el rival".

Quedan ocho jornadas en las que el Cádiz CF se juega la permanencia. El entrenador dijo que está tranquilo y explicó el motivo: "La tranquilidad te la da ver trabajar a los jugadores. A veces los resultados esconden lo malo y lo bueno. Una acción lo puede cambiar todo. El trabajo del equipo me da ilusión de cara a lo que viene y los que no juegan están empujando". Así, subrayó que "soy optimista, tengo ilusión. El optimismo me lo da que el equipo está preparado a todos los niveles".

Pellegrino se siente a gusto en el Cádiz CF a tenor de sus declaraciones: "Estoy muy contento, a nivel humano lo estoy pasando muy bien. Es un club que tiene muchas cosas para seguir creciendo y mejorar. Estar en Primea no es sencillo en una de las mejores ligas del mundo. El club hace cosas para mejorar estadio, la ciudad deportiva, se trabaja bien la cantera... Estoy contento donde estoy".

Es posible que se llene el estadio de público para un partido muy atractivo. "Ojalá que la gente pueda vivir una fiesta. Ese empujón de la gente es fantástico porque nos da esa fuerza que necesitamos. Me gusta cuando hay una conexión entre el equipo y la gente. Cuando somos una piña, somos más fuertes".