Visto bueno a los fichajes de Caro y Matos tras el reconocimiento médico

José Antonio Caro y José Joaquín Matos tienen todo a punto en la maleta para desembarcar en el Cádiz CF como el tercer y el cuarto fichaje del plantel del curso 2024/25, después de la llegada de Antonio Cristian Glauder y Javier Ontiveros.

El portero de La Palma del Condado y el lateral izquierdo de Utrera quedan libres en el Burgos, donde en los últimos años han sido jugadores muy importantes en el rendimiento de este equipo, que ha coqueteado con la fase de ascenso.

Pero el destino de ambos, salvo sorpresa, apunta al Cádiz CF. Caro, como sustituto de Conan Ledesma, que regresará a su país para unirse a River Plate por las tres próximas temporadas. Matos, como alternativa a un lateral izquierdo que será nuevo respecto a la de la temporada pasada; se fueron Javi Hernández y Lucas Pires, y vuelven Santiago Arzamendia -tras cesión- y Matos, que en 2018 empezó su anterior etapa de amarillo.

El club burgalés ha hecho todo lo posible para frenar la marcha del cancerbero y el zaguero, si bien ambos están a la espera de la oficialidad de su fichaje tras pasar con visto bueno el reconocimiento médico. Con estas dos adquisiciones, el Cádiz CF dará por cerrada la vacante de la portería y la del lateral izquierdo.

José Antonio caro y José Joaquín Matos serán anunciados en breve. Ambos ya han pasado el reconocimiento médico y, además, en el caso del portero onubense ha lanzado en redes sociales una extensa carta de despedida muy cariñosa para el equipo que deja después de tres años.

“Es un día difícil para mí, tres temporadas increíbles en este gran club, sobre todo por la calidad humana que hay dentro. Me llevo grandes recuerdos y buenos amigos, ha sido un honor poder defender este escudo, por el que he dado todo y más".

"Gracias a vosotros afición, sois el Burgos, los que hacéis que jugar en el Plantío sea mágico; también fuera de él. Ha sido impresionante vivir momentos juntos fuera de casa. Gracias por el cariño, por tantas palabras bonitas que me habéis dedicado a lo largo de estos tres años, por corear mi nombre y hacer que se me erice la piel. Gracias por quererme y valorar mi trabajo, a vosotros también os voy a echar de menos".

"No quiero olvidarme de mi gente de tienda, oficinas, jardineros, cocineros y todos los que componen este club, gracias por vuestra amabilidad, profesionalidad y calidad humana cada día. Gracias a la dirección deportiva, por mostrarme la confianza máxima desde el primer día, ¡sois la hostia! Gracias a todo el cuerpo técnico de Julián Calero y Jon Pérez Bolo, por haberme dado la estabilidad y tranquilidad que he necesitado para seguir creciendo como profesional y persona. En especial, quiero mencionar a Martín Ragg, me llevo un amigo para toda la vida, gracias por escucharme y levantarme en mis momentos menos buenos".

"EQUIPO, sin vosotros esto no hubiese sido posible, gracias por aguantarme, sé que no es fácil sobrellevar al graciosillo de turno cada día, gracias por vuestra calidad personal y profesional, por hacerme los días más fáciles, os voy a echar mucho de menos".

"Volveré porque esto no es un adiós, es un hasta luego. Te quiero Burgos”, finaliza Caro.