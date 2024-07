Última semana de vacaciones del Cádiz CF

El tiempo vuela y la pretemporada del Cádiz CF 2024/25 se encuentra a la vuelta de la esquina. La plantilla que tiene contrato en vigor y las nuevas adquisiciones ya cerradas saben que están ante la última semana de vacaciones porque a partir del lunes 8 de julio toca empezar de cero.

El periodo de descanso se agota y ya en las instalaciones de El Rosal se empieza a poner todo a punto ante el regreso de los profesionales del primer equipo. La ciudad deportiva será un año más el 'cuartel' del Cádiz CF para ir tomando cuerpo con el curso del regreso a Segunda División.

Unos primeros días de trabajo que estarán marcados por los reconocimientos médicos a todos los integrantes del plantel y la presentación a los jugadores del plan de trabajo hasta que la Liga levante el telón el 16 de agosto, que será en el Nuevo Mirandilla contra el Zaragoza. Hasta que llegue ese momento, al grueso de futbolistas le tocará sudar en sesiones físicas, especialmente las de los primeros días.

Ese plan de trabajo del Cádiz CF contempla dobles sesiones en El Rosal, una primera concentración en Benalup-Casas Viejas (Fairplay Golf & Spa Resort), y la disputa de los encuentros amistosos habituales en el verano. Los primeros, contra rivales de la zona y más modestos, y posteriormente contra conjuntos de mayor categoría y potencial.

En la última semana de vacaciones el Cádiz CF tiene muchos frentes abiertos con la salida de Conan Ledesma a River Plate y la llegada de su sustituto -muy bien situado está José Antonio Caro, portero del Burgos-, así como de otros jugadores que vayan cubriendo las carencias en aquellas posiciones a reforzar, como, por ejemplo, el lateral izquierdo. Para ese puesto tiene un lugar ventajoso en el mercado Matos, un viejo conocido del cadismo que podría retornar al Nuevo Mirandilla.

Otras gestiones abiertas apuntan a jugadores que se presentarán al trabajo a partir del 8 de julio y que no quieren jugar en Segunda o bien no entran en los planes del club. Bajo estas dos circunstancias, el Cádiz CF tendrá que solucionar lo más pronto posible cada caso para que no se conviertan en el culebrón del verano.

También el regreso al trabajo mostrará la puerta a través de la cual pasarán los canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo con el deseo de sorprender a Paco López, aunque en la mayoría de los casos se trata del recurso de casa para cubrir aquellos puestos en los que faltan efectivos. Todo ello, dentro de una semana.