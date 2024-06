Acaba oficialmente una temporada desastrosa en el Cádiz CF

30 de junio de 2024, acaba de manera oficial la temporada 2023/24. Punto y final a uno de los peores tragos para la afición del Cádiz CF en los últimos años como como consecuencia de la pérdida de categoría. Se cierra una página para olvidar que cuando empezó a escribirse llevó al engaño por un arranque de Liga que no fue real, tanto que en pocas jornadas se empezaron a ver las costuras de un equipo que no daba el mínimo. Así fue el recorrido hasta pegar con los huesos en la categoría inferior.

Con la llegada del 30 de junio de una temporada que acabó hace semanas, los análisis están agotados porque se ha dicho todo lo que ha provocado el peor desenlace. Pero no por repetitivo deja de ser una realidad, triste realidad. Dos entrenadores, infinidad de fichajes fallidos, jugadores con años de amarillo a su espalda que no dieron la talla y la cúpula del club buscando suelo en vez de futbolistas que aportaran nivel en Primera. Todos los peores ingredientes para acabar con un plato en la mesa que no había quien le hincara el diente.

Por aportar datos determinantes, este domingo se acaba una temporada que tuvo al Cádiz CF 23 partidos sin ganar, la mayoría bajo el mando de Sergio González. Hubo mucha paciencia con el entrenador catalán, pero posteriormente se ha comprobado que su destitución no solucionó el problema porque tampoco su sustituto, Mauricio Pellegrino, dio en la tecla y el equipo descendió una jornada antes del final.

Los refuerzos del verano y los del invierno no aportaron casi nada. En la primera ventana de incorporaciones, por destacar Robert Navarro y Javi Hernández, por salvar a algunos; del mes de enero, sólo Juanmi porque el resto de refuerzos, Ousou y Samassékou, dieron lugar a todo tipo de reacciones en el cadismo e incluso a tomarse a chiste sus cesiones.

Con bromas o sin ellas, el Cádiz CF no tuvo reaccion ni llegó al mínimo para aspirar a una permanencia barata porque tampoco los jugadores que seguían del curso pasado dieron la talla. Gonzalo Escalante, Álex, Sobrino, Brian Ocampo, Sergi Guardiola..., demasiado mediocridad con las botas puestas que afectó al rendimiento colectivo. Ledesma, Alcaraz y en algunas fases de Chris Ramos pueden salvarse de esa lista.

La apuesta de los dirigentes en materia de fichajes fue desastrosa a tenor del resultado, y la elección del sustituto de Sergio González, más de lo mismo. Después de caerse opciones prioritarias para el banquillo, la sensación es que Pellegrino es lo que quedaba medianamente potable; esto es así a tenor de lo que tardó el club en cerrar el relevo.

Los últimos meses de competición fueron un suplicio en el césped y en la grada en los partidos de casa por la tensión que se respiraba en el verde y en el hormigón. La tensión del césped quedó clara con la negativa de Kouamé a saludar a Escalante cuando había sido sustituido. Las cámaras captaron en el interior del banquillo un momento para olvidar que no hubo manera de justificar. La otra tensión llegó en forma de insultos y descalificaciones de la masa social a Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, que fueron el centro en el que la afición cargó su ira. Un partido sí y otro también, al margen del resultado, en el Nuevo Mirandilla siempre hubo cuentas pendientes con el palco.

Una temporada desastrosa, un proyecto fallido y una gestión deportiva fracasada marcan la campaña que este domingo toca a su fin y que es la peor cara de los actuales responsables en la toma de decisiones en la parcela deportiva. A pesar de la presencia de Juanjo Lorenzo y Borja Lasso como integrantes de la dirección deportiva, al final la primera y la última palabra es de Vizcaíno, de ahí a que la masa social tenga claro quién es el principal responsable de lo sucedido.