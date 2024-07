El sentido mensaje de despedida de Robert Navarro

Con el 1 de julio es el momento de las despedidas oficiales de aquellos futbolistas que no siguen en el Cádiz CF. Uno de esos casos es el de Robert Navarro, quien finaliza la cesión por parte de la Real Sociedad y ha tenido un recuerdo para el equipo que defendió la pasada temporada.

A pesar de su juventud (22 años), el extremo dejó un buen sabor de boca en algunas fases de la campaña por su desparpajo y verticalidad, si bien no le acompañó la circunstancia tan especial que vivió el Cádiz CF al estar inmerso buena parte del curso en el peligro o la zona de descenso.

Robert Navarro trató de sumar en favor del proyecto en todo momento y al menos se puede ir con la cabeza alta a pesar de la decepción por la pérdida de categoría.

El ya ex cadista ha recurrido a las redes sociales para dejar varios mensajes a la afición, al club y los que han sido sus compañeros en la travesía de los últimos diez meses.

"Quiero dar las gracias al club por el trato recibido tanto a mí como mi familia desde el primer día. Gracias por la confianza y la oportunidad de haber podido jugar en este gran club".

"A mis compañeros que me cogieron como un hijo lejos de casa, he disfrutado y he aprendido mucho con vosotros. A los dos cuerpos técnicos y a todo el staff, fisios, analistas médicos, prensa, Juanito, Coke, Txema, Azores, Borja, Jaime... toda la gente dentro del club. Gracias por cuidarme como lo habéis hecho".

Y finaliza con un sentido guiño a la afición del Cádiz CF: "Gracias por estar hasta el último momento, pese a que las cosas no salían ahí estabais con nosotros. He disfrutado mucho de estos momentos. Tanto yo como mi familia os estaremos siempre agradecidos. He sido muy feliz aquí".