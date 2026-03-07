Víctor Aznar explica el sentimiento que impera en el vestuario del Cádiz CF

La principal novedad de la alineación del Cádiz CF en el partido conttra el Real Zaragoza fue la titularidad de David Gil y la suplencia de Víctor Aznar. El brasileño había figurado en el once inicial de todos los encuentros de Liga, pero Gaizka Garitano decidió apostar en esta ocasión por el madrileño.

El entrenador explicó después del envite el motivo de ese movimiento en la porterúa: "Buscaba un poco de experiencia y más tranquilidad con el balón en los pies. Era un partido jodido en el que entendíamos que David nos iba a dar esa experiencia".

Víctor Aznar vivió su primera suplencia liguera de la presente campaña. Siguió el duelo desde el banquillo y una vez consumada la derrota (0-1) se pronunció a traves de su cuenta de X (antes twitter).

El cancerbero fue directo al grano y explicó el sentimiento que impera en el vestuario del Cádiz CF. "Esa situación nos duele y nos duele mucho", aseguró el portero mientras recalcó el compromiso para tratar de salir cuanto antes de esa racha negativa (siete derrotas y un empate en ocho citas de la segunda vuelta).

"No estamos logrando salir de esa dinámica tan mala, pero seguiremos hasta el final por nosotros y por esa afición que merece mucho más", subrayó el arquero, que recore su primera temporada en el primer equipo y además con un papel importante.

En este momento tan complicado que atraviesa el equipo amarillo, es consciente de que el único arreglo posible es el regreso a los resultados positivos. "Palabras sin hechos no son nada", indicó sin rodeos el portero antes de añadir que "toca trabajar más fuerte que nunca para sacar eso adelante". Tras sus mensaje, Víctor Aznar recibió numerosas muestra de apoyo de aficionados cadistas.