Venta de entradas visitantes para el Leganés - Cádiz CF: precio y cómo comprar

El Cádiz CF afronta el próximo viernes 22 de agosto la primera visita de la temporada 2025-26 con el partido contra el Leganés que tiene como escenario el estadio de Butarque (segunda jornada de LaLiga Hypermotion) a partir de las 21:30 horas. El conjunto amarillo viajará a Madrid después de vencer (1-0) al Mirandés. El cuadro pepinero jugará su primer encuentro como local después de empatar (1-1) en el terreno del Huesca.

De cara a este compromiso liguero, la entidad cadista anuncia que pone a disposición de sus socios entradas a un precio único de 20 euros. La venta se realizará exclusivamente para abonados en la Oficina de Atención al Socio o vía telefónica en las siguientes fechas y horarios:

Lunes 18 y martes 19 de agosto: de 09:00 a 15:00 horas.

de 09:00 a 15:00 horas. Miércoles 20 de agosto: de 09:00 a 14:00 horas.

Para cualquier consulta o gestión relacionada con la adquisición de las localidades, los socios del Cádiz CF pueden ponerse en contacto con el club a través del número de teléfono 956 00 00 11.