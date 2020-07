La valiente reacción de Álex Fernández tras fallar un penalti contra el Oviedo

Álex Fernández falló un penalti en el partido contra el Real Oviedo que no tuvo incidencia en el desenlace porque el Cádiz CF se quedó con los tres puntos. Era el octavo máximo castigo que esta temporada lanzaba el madrileño y el primero que el balón no entraba en la portería contraria.

El centrocampista no acertó en esta ocasión pero tiene claro que volverá a intentarlo la próxima vez si cuenta con la autorización del entrenador, Álvaro Cervera. Nadie es infalible y el error es un elemento más del juego. Cuenta además la habilidad del portero y Lunin (cancerbero cedido en el Oviedo por el Real Madrid) adivinó la trayectoria del esférico.

Álex soltó un mensaje a través de su cuenta de twitter en el que manifestó su intención de tirar el próximo penalti. Lo hizo en inglés para que se le entienda en todo el planeta. “I want the ball, I'm going to do it again” (“quiero el balón, lo voy a hacer otra vez”), dijo el futbolista, implicado al máximo en el objetivo del ascenso a Primera División.

El medio no se arruga y está dispuesto a seguir asumiendo responsabilidades, como lo hace desde que aterrizó en el Cádiz CF en la campaña 2017/18. Ha dicho más de una vez que quiere hacer historia con el Cádiz CF y está cerca de conseguirlo junto con sus compañeros.

I want the ball, I'm going to do it again💪🏹 pic.twitter.com/pRArIPjGKt — Álex Fernández (@AlexFdez8) July 5, 2020

Su mensaje recibió un sinfín de respuestas de ánimo por parte de aficionados cadistas. Si Álex es feliz en Cádiz y en el Cádiz CF es, entre otras razones, porque se siente muy querido por la hinchada.

“Victoria de Equipo! Confianza y unión. Ahora viene lo más difícil, vamos Cádiz!”, indicó en otro mensaje el 8 del Cádiz CF a modo de valoración del último encuentro y de aviso de lo que queda.

Álex es uno de los jugadores claves en el engranaje del conjunto amarillo. Está realizando la mejor temporada de su carrera y ha marcado 12 goles, la cuenta más alta en un solo curso a lo largo de su trayectoria como futbolista.