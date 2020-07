Álvaro Cervera se mostró más resultadista que nunca en su comparecencia en la sala de prensa de El Rosal. Feliz por el triunfo pero con poca profundidad de datos para analizar todo.

"Partamos de la base de que este tipo de Liga lo que jugamos no se parece en nada a lo que jugamos habitualmente. Son partidos locos, duran una eternidad, se paran cada dos por tres... Pero estoy contento con el resultado a pesar de que hubo cosas buenas y malas".

El técnico se alejaba de análisis más detallados. "No le voy a sacar conclusión a casi ningún partido de esta Liga. Gana el que más suerte tenga y el que menos falla. Hemos ganado pero jugamos muy bien en Huesca y no ganamos. Estoy contento por los tres puntos, todo lo demás es mejorable", añadiendo que "en el juego se ve que hay mucho nerviosismo porque nos jugamos muchísimo". "Ahora mismo me quedo con los tres puntos y con el partido de Sergio".

Al contrario de lo que hizo Cala esa semana, Cervera pasa de calculadoras. "No hago cuentas, nunca las he hecho porque nunca valen para nada. No las suelo hacer. Tenemos que intentar ganar porque de lo contrario estamos muchos equipos metidos en el lío".

De vuelta a lo sucedido en el césped, explicó que "la primera parte creo que ha sido buena porque ellos no se han acercado". "Tenían la lección aprendida de ir a por el empate y con los cambios querer ganarnos", insistiendo que "no saco conclusiones". "Volvemos a jugar el martes y es imposible preparar un partido".

El preparador del conjunto amarillo sólo se mojó para evaluar los siete encuentros tras el confinamiento, cuando dijo que "salvo el partido del Tenerife (0-2), en los demás partidos hemos estado con mejores o peores argumentos". "Estamos manteniendo una línea, pero necesitas resultados porque de esto no se va a acordar nadie".

Del debut de Augusto, dijo: "No he hablado con Augusto. Se le nota que sabe lo que tiene que hacer en el campo. Con un robo te da un pase. No cabe duda que si estuviese físicamente mejor nos echaría una mano importante".

Para acabar, se refirió al vestuario. "Está nervioso, con ganas de que pasen cosas buenas y con la alegría del triunfo, pero mañana a las nueve pasamos los test y a entrenar. La alegría dura muy poco".