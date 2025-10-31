Una vacante sin dueño en el centro de la defensa del Cádiz CF

Dos entrenamientos le quedan a Gaizka Garitano antes de tomar decisiones que afectan a la alineación del próximo domingo en el feudo del Andorra (14:00 horas). El entrenador del Cádiz CF tendrá que hacer movimientos como consecuencia de las bajas obligadas que esta próxima jornada afectan a su equipo.

El conjunto amarillo tiene dos frentes abiertos para la cita en el Principado que dejó el choque del pasado sábado en Granada (0-0). Por un lado debe encontrar un sustituto para Iker Recio en el centro de la defensa, ya que el zaguero vio una amarilla en el Nuevo Los Cármenes que le obliga a parar por sanción federativa. Con Fali lesionado, las miradas apuntan a Pelayo Fernández y Jorge Moreno como candidatos para estar en el once junto a Bojan Kovacevic.

La cuestión es que pueden acabar actuando de inicio los dos. ¿Por qué? Pues el Cádiz CF está sin lateral derecho en el primer equipo como consecuencia de las lesiones de Iza y Caicedo. Esto quiere decir que Jorge Moreno puede pasar al carril derecho para que sea Pelayo el que asuma su papel como central. La posibilidad para que esto no fuera así sería que el canterano Juan Díaz se convirtiera en la apuesta de Garitano para el once como lateral derecho, por lo que Jorge Moreno tendría que pelear con Pelayo la plaza como central.

En La Condomina, en la Copa del Rey, el técnico del Cádiz CF dio un periodo a cada uno de ellos, jugando el segundo el lateral del filial, que fue el autor del tercer tanto de los amarillos.

Dos sesiones de trabajo tiene por delante el preparador vasco para tomar decisiones en esas demarcaciones. Lo seguro es que Juan Díaz estará de nuevo en la lista de convocados.