Últimas cuatro jornadas de Liga: calendario del Cádiz CF y cuándo llegará la salvación matemática

Cádiz/El Cádiz CF se presenta a las últimas cuatro jornadas de LaLiga Hypermotion sin haber realizado del todo los deberes mínimos. Después de haberse bajado hace tiempo de la contienda por el ascenso a Primera División pese a contar con el límite salarial más alto, ni siquiera ha asegurado al cien por cien la permanencia en Segunda División después de 38 encuentros. La salvación es virtual pero no matemática y por tanto aún no se puede dar por hecha mientras no cuadren los números.

El conjunto amarillo se mueve en la parte media-baja de la clasificación con 49 puntos y dispone de una ventaja de nueve sobre el Eldense, que abre la zona de descenso en la 19ª posición con 40. Los dos perdieron sus partidos a domicilio el pasado fin de semana: 4-2 en Córdoba y 5-0 en Almería.

La confirmación oficial de la continuidad en Segunda División se convierte en un trámite pero hay que cumplirlo para evitar complicaciones. Hay dos maneras de terminar la tarea: hacerla uno mismo o que se la hagan los demás.

El Cádiz CF necesita tres puntos más (de los 12 en litigio) para cerrar el asunto o que el Eldense pierda un mínimo de tres. Es posible que la salvación llegue más por fallo del rival que por acierto propio. Tras dejar pasar una oportunidad en el último capítulo, el equipo entrenado por Gaizka Garitano tiene ocasión el próximo fin de semana en el episodio 39 del campeonato.

Al conjunto gaditano le basta con vencer al Almería en el estadio Nuevo Mirandilla el viernes 9 de mayo (20:30 horas) en la apertura de la jornada. Si no es capaz de ganar, es suficiente con que obtenga el mismo resultado que el Eldense en el duelo como local ante el Málaga el domingo 11 (18:30). Se puede dar el caso de una derrota de los amarillos y otra de los alicantinos y ambas escuadras lleguen a los últimos tres encuentros separadas por nueve puntos con lo que la salvación de los amarillos ya estaría resuelta.

CALENDARIO LIGUERO RESTANTE

Jornada 39

Cádiz CF - Almería: viernes 9 (20:30)

Eldense - Málaga: domingo 11 (18:30)

Jornada 40

Racing de Ferrol - Cádiz CF: domingo 18 (14:00)

Castellón - Eldense: domingo 18 (16:15)

Jornada 41 (24-25)

Cádiz CF - Huesca

Eldense - Racing de Santander

Jornada 42 (31 de mayo - 1 de junio)

Oviedo - Cádiz CF

Huesca - Eldense