El dato más actual de la Liga que refleja el gran fracaso del Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF sigue cotizando a la baja en una temporada 2024-25 que no está siendo nada buena como así reflejan los números. El conjunto amarillo perdió su plaza en Primera División la pasada campaña y aunque figuraba entre los candidatos al ascenso, a la hora de la verdad ha demostrado que no estaba capacitado para pelear por el objetivo más ambicioso.

La trayectoria ha estado marcada por la irregularidad. La primera parte del curso fue un completo desastre con un equipo atascado en la parte trasera de la clasificación hasta que se produjo la destitución de Paco López (18 ùntos en 18 envites) para dar paso a la etapa de Gaizka Garitano.

El Cádiz CF reaccionó con el nuevo entrenador y de la zona de descenso pasó a sector templado (aquellas diez jornadas consecutivas sin perder). Hasta ahí llegó porque después de la subida llegó una nueva bajada hasta una realidad que ya es inamovible. La sensación de poder luchar por las plazas de play-off no tardó en disiparse con una reciente dinámica negativa. Los 16 puntos perdidos de los últimos 21 (un triunfo, dos empates y cuatro varapalos en los siete compromisos más recientes) son la puntilla definitiva para una funesta campaña. como es lógico, la afición está decepcionada.

El dato más llamativo de la 38ª jornada de LaLiga Hypermotion deja en muy mal lugar al Cádiz CF. Tras la derrota (4-2) en el terreno del Córdoba y después de los resultados en otros estadios, el cuadro gaditano ha quedado matemáticamente descartado de la fase de ascenso antes de que de la zona de descenso.

A falta de cuatro capítulos para el desenlace del torneo, con 12 puntos en liza, el equipo amarillo acredita 49 y está a 13 del Almería, sexto con 62. Los rojiblancos visitan el Nuevo Mirandilla el próximo viernes 9 de mayo (20:30 horas).

Mientras ya es imposible que alcance el último puesto que da acceso a las eliminatorias por el ascenso, aún no se ha librado al cien por cien de las garras del descenso. El Cádiz CF aún no está salvado números en mano. Tiene 49 puntos y el Eldense, 19º, atesora 40. La distancia es de nueve puntos y se tienen que jugar 12. No debe tener problemas para la permanencia pero el hecho de que se halle en esa situación revela su pésimo recorrido.

El fracaso de los amarillos admite pocas dudas. Es el único de los tres descendidos que ya no tiene ninguna posibilidad de ascender. El Almería (sexto) y el Granada (séptimo) aún tienen opciones. La posición más alta que ocupó el Cádiz CF este curso fue la novena en el 31º episodio liguero, cuando estaba a siete puntos del play-off. Siete jornadas después, se encuentra a 13.