Enfado con casi todos del entrenador del Cádiz CF

Enfado enorme de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, que fue palpable en la sala de prensa del Nuevo Arcángel después de la derrota de su equipo por cuatro goles a dos. El técnico cadista mezclaba a parte iguales el malestar de las decisiones del árbitro con la imagen de sus hombres en la primera parte, en la que estuvieron superados por completo por el adversario.

Un primer análisis de Garitano puso de manifiesto el cabreo con lo sucedido en el rectángulo de juego. "Ha sido un partido condicionado por bastantes decisiones, no solo por los penaltis, sino alguna otra opción. Pero no quiero hablar de eso", zanjaba el vasco para no 'calentar' más de la cuenta la lengua poco después del encuentro.

Mirando con la mayor frialdad posible, el entrenador del Cádiz CF admitía la parte mala de su equipo. "No hemos salido bien y por eso el Córdoba nos ha desbordado. El segundo tiempo hemos sacado la casta que tenemos y hemos levantado el partido con uno menos", recordaba antes de lamentar que "luego nos han vuelto a pitar un penalti". "El segundo tiempo es el camino que debemos seguir; un poquito. Pero ha estado muy condicionado por el arbitraje el segundo tiempo. Ellos han salido mejor y nos han desbordado por completo", reconocía en su valoración de lo acontecido.

Tratando de mirar el único aspecto positivo de sus jugadores, el preparador vasco coincidía con la mayoría en la capacidad de reaccionar con un cero a dos y un futbolista menos por la expulsión de David Gil. "No es fácil en un campo como este, con el nivel que tiene el Córdoba, lo que hemos hecho segundo tiempo. Levantar el partido y estar hasta el final como hemos estado. Todo eso habla bien de la reacción que hemos tenido pero tendríamos que haber salido mucho mejor al campo", apostillaba bastante molesto por el nivel de sus hombres en una primera mitad en la que el Córdoba les pasó por encima.