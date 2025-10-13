La última vez que el Cádiz CF fue líder en Segunda

Es la segunda temporada del Cádiz CF en la categoría de plata desde el último descenso de Primera, y es la primera vez en este periodo que saborea estar por encima de todos sus rivales en la clasificación. La victoria sobre el Huesca (1-0) sacó adelante la parte de los deberes que correspondía al conjunto amarillo; la derrota del Deportivo en Málaga hizo el resto para ver a los amarillos reinando en Segunda División.

A esta altura de temporada, con 33 jornadas por disputar, el liderato es un síntoma muy bueno y una sensación agradable de que hay muchas cosas que se están haciendo bien, pues de lo contrario no se alcanzaría tal honor. El proyecto del Cádiz CF 2025-26 nació en verano con este deseo de la clasificación actual, aunque con el respeto que supone empezar con un plantel muy renovado y con el pasado reciente de un equipo que se pasó casi todo el curso anterior peleando por no descender a Primera Federación.

La victoria sobre el conjunto aragonés en el Nuevo Mirandilla, el gol de Iuri Tabatadze, que entró en la portería con el mismo suspense de saber si más tarde en Málaga tumbaría al Deportivo, daban esa alegría de que algo bueno estaba por llegar. Nunca antes tantos corazones cadistas deseaban una victoria malaguista. Las cosas del fútbol y de las extrañas rivalidades.

La realidad es que habría que remontarse a la campaña 2019-20 para ver a un Cádiz CF campeando como líder en Segunda División. Todo ello en una temporada marcada por el Covid que tuvo un parón hasta el punto de que acabó el 20 de julio. Pues el 17 de julio (41ª jornada), a pesar de caer derrotado en el feudo del Girona (2-1), el equipo amarillo era el primero y estaba ya ascendido a Primera, pero ya con la amenazante presencia del Huesca pisándole los talones. Tres días después, en la última cita de competición regular, el equipo de Álvaro Cervera cayó en casa ante el Albacete y el cuadro oscense venció en Gijón. Ahí se acabó el liderato hasta este pasado domingo, 12 de octubre. Las cosas del fútbol: el Huesca quitó el último liderato y ante el Huesca se ha recuperado.

El Cádiz CF fue líder aquella temporada un total de 38 jornadas de 42 posibles. Cogió la primera posición en la segunda semana de competición, la perdió en las jornadas sexta y séptima, y la recuperó en la octava para tenerla en su poder hasta la penúltima de Liga. Fue una pena que no acabara como campeón de Segunda en aquel magnífico curso.

En esa temporada 2019-20, el Cádiz CF llegó a sacarle once puntos al segundo clasificado -Almería- en la jornada 12, gracias a un arranque de los amarillos que rozó la perfección con diez triunfos, un empate y una derrota. Y en dos ocasiones a lo largo de la campaña esa distancia fue de diez puntos. Sucedió en las jornadas 14 y 17.