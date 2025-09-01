Último día del mercado de fichajes: las opciones que más suenan para reforzar la defensa y la delantera del Cádiz CF

El Cádiz CF apura hasta el último día del mercado de verano para terminar de rematar la plantilla. Queda por llegar en teoría un defensa central y un delantero y las próximas horas son decisivas porque el plazo de inscripción finaliza a las doce de la noche del lunes 1 de septiembre. Por la mañana anunció la llegada del extremo Efe Ugiagbe en lo que se puede considerar un fichaje extra porque las prioridades en este momento pasan por un inquilino para el eje de la zaga y un futbolista que se desenvuelva en punta.

El club tiene varias opciones abiertas para esa dos posiciones y se supone que cuajará una para cada puesto. Para la el eje de la zaga suenan Oier Luengo, del Real Oviedo, y Jorge Cabello, del Levante, aunque hay otras vías que están activadas.

Para la delantera surgen los nombres de Juanmi, con pasado en el conjunto amarillo y ahora en el Getafe, y de Sory Kaba, que no parece entrar en los planes de la Unión Deportiva Las Palmas (rival de los gaditanos en la categoría de plata) y podría cambiar de aires porque su actual club le enseña la puerta de salida. No ha tenido minutos en este comienzo de temporada. Hay otras posibilidades endma de la mesa para apuntalar la delantera. La de Vladys Kopotun parece complicada ahora pero, según Ángel García, el atacante firmará por los gaditanos a partir del 1 de enero con vistas a la temporada 2026-27.