Trofeo Carranza: el Cádiz CF se presenta a su afición ante el Córdoba

El Trofeo Ramón de Carranza 2025 tiene una cita este sábado, 9 de agosto, como presentación del Cádiz CF ante sus aficionados. A partir de las 21:45 horas, el equipo amarillo hará frente en el Nuevo Mirandilla a la cita más esperada en el verano cadista, que en esta ocasión sigue venida a menos por mantenerse el único partido y estar como rival un equipo de Segunda División.

El Córdoba acude al conocido como 'Trofeo de los trofeos' por primera vez con el deseo de estar a la altura y de ser capaz de llevarse de vuelta la monumental copa.

El choque llega como el octavo y último ensayo del Cádiz CF en la pretemporada, después de siete encuentros que dejaron luces y sombras, al margen de los resultados. Gaizka Garitano ha ido renovando su proyecto, junto a la dirección deportiva, y hasta el momento han llegado como caras nuevas Fer Pérez, Caicedo, Jorge Moreno, David García, Diarra, Joaquín González, Sergio Ortuño, Obeng, Álvaro García Pascual y Suso. Todavía faltan incorporaciones y la salida de más jugadores que no entran en los planes.

El Trofeo Ramón de Carranza 2025 llega como examen contra otro rival de Segunda en una pretemporada en la que esa tendencia ha sido habitual en los 'bolos' contra la UD Las Palmas y el Granada. El Córdoba pondrá a prueba a los amarillos, a su nueva línea y propuesta, como un enemigo que puede tutear y mirar a la cara.

Garitano despidió la temporada pasada con el deseo de seguir al frente del equipo y poder empezar un proyecto a su imagen y semejanza, como está siendo el caso. El técnico cadista aspira a lograr su propósito con los futbolistas que han llegado y los que faltan por unirse a la plantilla.

El Trofeo Ramón de Carranza es realmente la primera prueba del cara a cara con la afición, ese partido que muestra el aspecto del nuevo Cádiz CF. El deseo de la masa social es reencontrarse con un equipo que le permita albergar esperanzas de poder disfrutar de una buena campaña.