El mensaje del entrenador del Cádiz CF: "Nos faltan fichajes importantes y salidas de jugadores"

Primer cara a cara de los muchos que vendrán de Gaizka Garitano con los medios de comunicación, con motivo de la previa del Trofeo Ramón de Carranza. El entrenador del Cádiz CF repasaba muchos aspectos del equipo y de la pretemporada a una semana larga del estreno en Liga, el domingo 17 de agosto contra el Mirandés.

El técnico vasco comenzó realizando un balance de lo que han sido las últimas semanas de trabajo en las instalaciones de El Rosal y en la concentración en Benalup-Casas Viejas. "No le damos importancia a los partidos de pretemporada porque la mayoría los hemos jugado con futbolistas que pueden o no estar en la plantilla. La pretemporada está para ver cosas pero sacar pocas conclusiones, Todo lleva su proceso y más por la situación de que la liga empieza antes que el cierre de mercado", aclaraba el preparador cadista.

Casi a las puertas del arranque de la competición oficial, envía un mensaje de calma para decir que "tenemos gente para empezar la competición", si bien no oculta que queda tarea por hacer. "Nos faltan fichajes importantes y salidas de jugadores. Van a venir tres o cuatro jugadores que van a aumentar el nivel de la plantilla. Es lo mismo que le pasa a todos los equipos, porque esas operaciones se suelen hacer la última semana. Tenemos que ser pacientes estos próximos veinte días".

La actualidad del Cádiz CF pasa por la enfermería, donde durante el verano se han acumulado los 'inquilinos'. "Estamos recuperando a gente. David Gil está en la última fase de recuperación y estará enseguida con el grupo, Álex estará la semana que viene y Suso ya ha entrenado con normalidad. La semana que viene vamos a recuperar prácticamente a todos los jugadores".

En la parte final de su intervención, mostraba satisfacción con las caras nuevas. "Estoy muy contento con los jugadores que han venido". Y miraba de frente al reencuentro con la afición en el Trofeo Carranza: "Estamos preparados, a medio plazo vamos a crear algo muy bonito para el club".