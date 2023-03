Un triste episodio para un ex del Cádiz CF

El Córdoba B ha desaprovechado una inmejorable oportunidad para colocarse al frente de la clasificación en el Grupo X de Tercera Federación. Los de Diego Caro debían aprovechar el empate del Antoniano contra el Xerez CD en su visita al Bollullos, pero no han podido pasar del empate sin goles en el Eloy Ávila Cano y sigue a dos puntos de la primera plaza que sigue ostentando el cuadro que dirige Diego Galiano.

A falta de tres jornadas para acabar la temporada regular, el Antoniano tiene que afrontar dos salidas a Pozoblanco y Coria, mientras que en Lebrija tiene que recibir al Gerena. Por su parte, al filial cordobés le restan dos encuentros en el Nuevo Arcángel contra Conil y Puente Genil y visitar el campo del Atlético Espeleño, donde cayó hace unas semanas el líder.

A la tercera plaza se ha aupado el Gerena tras golear en el Alcalde Navarro Flores a un CD Rota que es el primer equipo que pierde la categoría esta temporada. Los verderones han militado cuatro campañas en Tercera después de su regreso a categoría nacional tras 20 años en competiciones regionales.

En el Rota milita el ex del Cádiz CF Dani Güiza, quien no ha podido evitar el descenso del equipo. El atacante llegó a mitad de curso después de abandonar la UD Algaida, pero su aportación en los nueve encuentros que ha disputado, anotando dos goles, no ha sido suficiente para que el proyecto llegara a buen puerto. Ahora Dani Güiza tendrá que tomar una decisión con su futuro porque el próximo mes de agosto cumplirá 43 años, por lo que todo apunta a que podría dejar de forma oficial la práctica del fútbol.

El Puente Genil baja a la cuarta plaza tras no pasar del empate en el Pérez Ureba de Conil. Alan adelantaba a los pontanos en la primera mitad y Carlos Cuenta igualaba el partido a cuatro minutos del final. El punto no le vale prácticamente para nada a los gaditanos, que se han despedido del play-off de ascenso al que vuelve a acercarse el Ciudad de Lucena tras vencer con mucho sufrimiento al Espeleño. Diawará adelantó a los de Rafa Carrillo, empató Juanan y a 13 del final Marcos Pérez anotaba el 2-1 definitivo.

La sorpresa de la jornada la ha dado el Ayamonte goleando al Sevilla C, triunfo que saca a los onubenses del descenso y mete al Cartaya, que perdió en el Luis Rodríguez Salvador contra el Pozoblanco. Los ayamontinos ocupan ahora la 13ª plaza con un punto sobre el Cartaya y a tres del Xerez CD.