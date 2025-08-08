Las tres posiciones que necesita reforzar Garitano en el Cádiz CF

El mercado de incorporaciones siempre resulta complejo y las decisiones se toman teniendo en cuenta diferentes factores. La necesidad de jugadores debe ir de la mano con la disponibilidad económica. El entrenador del Cádiz CF está en esa fase en la que pide lo que aún necesita, y desde la dirección deportiva se toma nota.

"Hablamos siempre de perfiles, los entrenadores no hacemos los fichajes porque los hace la dirección deportiva atendiendo a los criterios económicos que tiene el club. El año pasado más de quince entrenadores fueron destituidos, y por eso los fichajes los hace la entidad".

Gaizka Garitano va directo a la prioridad hasta que cierre el mercado veraniego. "Necesitamos un central, un centrocampista, un extremo rápido y a pie cambiado. Eso es lo que necesitamos. Estamos en comunicación permanente con Cala y Vizcaíno. A cada hora estamos hablando pero los entrenadores no manejamos el mercado", explicaba el técnico del Cádiz CF.

El avance del club en la configuración de la plantilla tiene su historia y así lo explica Garitano. "Estamos en una fase de reestructuración de la plantilla. Falta todavía gente por venir y por salir, y tiene que cuadrar todo dentro de unos números. Hay que tomar decisiones para que todo cuadre", agregando que "esas decisiones tienen que desembocar en un buen equipo y que cuadre en los números". "Todo no se hace en veinte días, el cambio que necesita el club no se hace en pocos días".

Los descartes que todavía deben salir fue otra cuestión peliaguda para el preparador ¿Puede quedarse alguno? "No voy a hablar de nombres. Todos los jugadores saben en la situación que están. En estos veinte días puede pasar de todo. Veremos cuando acabe el mes cómo queda la plantilla. Son situaciones contractuales y económicas que están por encima de las deportivas, aclaraba el entrenador del Cádiz CF antes de dar la cara por esos futbolistas. "Los jugadores que no cuentan tienen un comportamiento muy bueno. Hablo con ellos casi todos los días. Una cosa es lo personal y otro lo profesional. Hay jugadores que están en una situación de poder salir por diferentes cuestiones, pero la convivencia es sana entendiendo que para mí es difícil gestionar todo eso, al igual que para el club. Pero se vive con respeto máximo".