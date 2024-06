Toda la plantilla del Cádiz CF está en el mercado

El Cádiz CF se halla inmerso en el proceso de digestión del fracaso que supuso el descenso a Segunda División mientras empieza a dar pasos con vistas a la temporada 2024-25 y la mirada puesta en el objetivo del inmediato regreso a la élite del balompié español.

La primera decisión ha sido la contratación de Paco López como entrenador con el encargo de meter al conjunto amarillo en la pelea por el ascenso. Con el banquillo ya ocupado tras la salida de Mauricio Pellegrino, la siguiente misión es la confección de la plantilla, una ardua labor que llevará tiempo, sin prisas pero sin tiempo que perder. El club dispone de casi tres meses (hasta finales de agosto) para formar el grupo que está llamado a pelear por el reto más ambicioso.

Sobre la mesa está la incógnita sobre qué futbolistas continuarán en el plantel. Salen los nueve que pertenecían al cuadro gaditano en calidad de cedidos: Aiham Ousou (Slavia Praga), Jorge Meré (América), Javi Hernández (Leganés), Lucas Pires (Santos), Diadié Samassékou (Hiffenheim), Darwin Machís (Real Valladolid), Robert Navarro (Real Sociedad), Juanmi (Real Betis) y Maxi Gómez (Trabzonspor).

Otros tres jugadores ven interrumpido su contrato tras el descenso. Son los casos de Fede San Emeterio, Rubén Sobrino y Sergi Guardiola. Su futuro está en el aire a al espera de novedades. Son libres para buscar equipo, como también Momo Mbaye, cuyo vínculo con la entidad cadista expira el próximo 30 de junio. No se puede decir al cien por cien que el senegalés no va a renovar.

De los jugadores que poseían ficha en la segunda parte de la campaña recién finalizada, tienen contrato en vigor Jeremías Conan Ledesma (hasta 2026), David Gil (2027), Joseba Zaldua (2025), Iza Carcelén (2025), Fali (2026), Víctor Chust (2026), Rubén Alcaraz (2025), Álex Fernández (2025), Rominigue Kouamé (2026), Gonzalo Escalante (2026), Iván Alejo (2025), Brian Ocampo (2026), Chris Ramos (2028) y Roger Martí (2026). Luis Hernández (2026) y José Mari (2025), que se quedaron sin licencia en el mercado de invierno, continúan con relación contractual con el club.

De los futbolistas que tienen contrato, no seguirán todos. De hecho, la puerta está abierta para todos si el Cádiz CF recibe ofertas interesantes con las que pueda disponer de una inyección económica que le permita encarar el mercado veraniego con más recursos.

Eso no quiere decir que se vayan a marchar todos los integrantes de lo que queda de la plantilla. En el club tienen claro que pueden hacer caja por algunos: Ledesma, Chris Ramos, Kouamé, Escalante, Víctor Chust, aunque este último podría salir cedido.

Para otros jugadores el club podría abrir la puerta de salida para facilitar un cambio de aires. Pueden ser los casos de Álex Fernández e Iván Alejo y es posible que algún otro más.

Los demás no parecen tener mucho mercado. No se esperan ofertas por ellos, pero nunca se sabe. Si llega una propuesta satisfactoria para todas las partes, no se puede descartar nada.

Si no hay ofertas por ellos, los demás no se mueven (salvo que el Cádiz CF quiera negociar una salida con alguno) y se adaptan a la nueva realidad en la categoría de plata con la intención de volver a Primera lo antes posible. Hay futbolistas que, a pesar de bajar a Segunda, ven complicado dar con un equipo de la élite y están a gusto, dispuestos a quedarse.