Dos nombres en los que decide Vizcaíno en el Cádiz CF

En primera línea en cuestiones deportivas como ha sucedido en los últimos años. Manuel Vizcaíno es el presidente del Cádiz CF pero también la persona con poder absoluto en la parcela deportiva para ir dando forma al proyecto 2024-25. De la mano de Paco López, que va haciendo sus aportaciones, el sevillano parte y reparte con temas de actualidad de la plantilla.

En sus comparecencias recientes, Vizcaíno tuvo sobre la mesa cuestiones que respondió, aclaró y explicó con la mejor versión de un director deportivo. Los temas del césped le pillan cerca y él no se esconde.

La plantilla del curso en Segunda no contará con Lanchi, defensa puertorrealeño del Villarreal que antes de que se produjera el descenso estaba muy cerca del proyecto venidero. Pero el tema no será finalmente así y el presidente asegura que no vendrá.

Cabe recordar que Lanchi salió de la cantera cadista con destino a la cantera del Villarreal con 18 años. Durante su etapa en el cuadro castellonense, se marchó cedido al San Fernando en la campaña 2022-23 y regresó para desarrollar la 2023-24 en el Villarreal B en Segunda División. Acumula esta campaña 25 partidos (20 con titular) y su equipo ha terminado bajando a Primera Federación.

Otro tema es el de Momo Mbaye. El africano acaba contrato después de una renovación que en su momento, hace dos veranos, fue clave gracias al máximo dirigente del Cádiz CF. Realmente Vizcaíno fue la persona que ha confiado en el defensa central para que haya disfrutado este ciclo en la máxima categoría. El tema ahora es que el club tiene la opción de ejecutar la renovación del futbolista, pero esa decisión todavía no está tomada.

Momo Mbaye es un jugador con buenas condiciones físicos y buen manejo del balón que falla en otros conceptos claves en la táctica, la estrategia e incluso la concentración. la campaña ha sido nefasta (sólo 310 minutos) y su última aparición en el verde fue en la jornada 16ª, en el Cádiz-Osasuna (1-1). Aquel choque fue precisamente el de la leve mano del zaguero que fue decretado como penalti, en un balón que solo rozó y que no iba a portería.

Mauricio Pellegrino no ha recurrido a sus servicios a pesar de las bajas en el centro de la zaga y las limitaciones físicas de Fali en las últimas semanas de competición. Ha jugado menos de la mitad de los minutos que acumuló en la temporada 2022-23.

Cabe la posibilidad que dependiendo de lo que suceda con la políticas de fichajes en el centro de la zaga, las opciones de Momo Mbaye de ser cuarto o quinto central en el Cádiz CF fueran en aumento, para lo que habría que ejecutar esa renovación. Hace unos años Vizcaíno le abrió la puerta del club a este futbolista cuando estaba totalmente tirado, y tras esa 'repesca' acabó como profesional en el primer equipo. De ahí a que la palabra del presidente sea decisiva en este caso.