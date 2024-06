Alejo ya ha comunicado su decisión al Cádiz CF

Iván Alejo, jugador del Cádiz CF, no aclara mucho sobre lo que pasará con él la próxima campaña, aunque las sensaciones iniciales apuntan a que podría poner punto y final. El extremo indica que ya ha hablado con el presidente y con el nuevo entrenador.

En una entrevista a Relevo, asegura que es "un verano atípico y duro". Acepta que el descenso "duele mucho", especialmente por los aficionados que se entregan por el club. Alejo comenta que el descenso deja una marca en la carrera de un jugador. "Eso es una mancha que te queda siempre en el currículum".

A pesar de la reacción al final de liga, dice que las esperanzas renacieron momentáneamente con algunas victorias, pero "las sensaciones desde dentro no eran las mejores". Explica que, a pesar de contar con un grupo unido, "por diferentes circunstancias, parecía que este era el año que íbamos a caer".

Alejo tiene contrato en vigor y está dispuesto a hacer lo mejor para el club. "El presidente sabe mi intención, el míster nuevo también sabe mi intención", puntualiza con el objetivo de que su decisión vaya en beneficio cadista y del presidente, a quien considera una persona clave en su carrera.

El extremo vallisoletano recaló en el Cádiz CF en el verano de 2019, después de una campaña en la que había defendido las camisetas del Getafe (en Primera) y el Málaga (en Segunda). Desde entonces y hasta el final del presente curso ha sumado 143 partidos oficiales vestido de amarillo, logrando cuatro goles.

Curiosamente sus mejores números en cuanto a participación es escriben esta temporada, con la mayor cifra de minutos y titularidades desde su llegada al Cádiz CF hace cinco temporadas. Un total de 1.693 minutos (con 21 titularidades en los 30 encuentros en los que jugó) que en muchas fases de la Liga le hizo ser una pieza fija.

La realidad es que Sergio González ha sido el entrenador que mayor confianza y continuidad le dio en el once, lo que no había sucedido anteriormente con Álvaro Cervera ni posteriormente con Mauricio Pellegrino. El preparador catalán sacrificó a Sobrino y no echó mano del recuperado Brian Ocampo para priorizar que Alejo estuviera en las alineaciones. Su opinión con la caída de Sergio González: "El vestuario estaba con él. Y eso al final en un grupo es muy importante. Creo que la marcha de Sergio nos perjudicó. A mí personalmente me dolió mucho, como deportista y como persona, porque aparte de ser un magnífico entrenador es una muy buena persona", recuerda antes de añadir que "quizá la marcha de Sergio anímicamente me hace daño". "Estaba muy unido a él, muy vinculado a él para sacar la situación y quizá su marcha me hizo daño".

No obstante, hay que reseñar que la participación del atacante no ha ido de la mano con su rendimiento, ya que hay más sombras que luces analizando el año por completo; una sensación que existe a nivel individual con casi todo el equipo.

Su 'marca personal' de futbolista polémico le ha perjudicado. Él lo justifica indicando que "he notado que por ser Iván Alejo me sacan amarilla, por ser del Cádiz me sacan amarilla". "Es una situación que a mí me ha hecho pasarlo mal. Piensan que soy un jugador muy marrullero, que estoy todo el día dando patadas. Creo que esa es la imagen que se tiene y creo que es una pena, porque es equivocada. Creo que van muy condicionados cuando pitan a Iván Alejo".